Verhalen in drie beelden bij Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Verhalende fotografie stond centraal bij de jaarlijkse seriewedstrijd van Fotoworkshop De Ronde Venen. De opdracht was traditioneel: lever een ‘Serie van Drie’ in – drie foto’s die samen een verhaal vertellen. De beoordeling lag dit jaar in handen van professioneel fotograaf Diana Bokje, die de ingezonden series vooraf bestudeerde en tijdens de clubavond uitgebreid besprak.

Volgens Bokje draait een sterke serie niet alleen om het onderwerp, maar vooral om samenhang: versterken de beelden elkaar qua kleur, compositie en ritme? De kwaliteit en diversiteit van de inzendingen verrasten haar zichtbaar en boden aanleiding tot inhoudelijke discussie.

De eerste prijs ging naar Corrie Schalij, die het Raadhuis in Hilversum wist te vangen in een krachtig spel van lijnen en kleuren. Agnes de Jonge eindigde als tweede met een sfeervolle serie uit het Openlucht-museum Arnhem. De derde plaats was voor Wilco de Vries, die de groei van bloem tot tomaat in beeld bracht.

Andere series varieerden van moderne architectuur op IJburg tot ambachtelijke processen als het knotten van wilgen en de transformatie van druif naar wijn. Alle series zijn te bekijken op de website van de fotoclub en worden binnenkort ook geëxposeerd in diverse locaties in De Ronde Venen.

De eerstvolgende clubavond is op maandag 11 mei en staat in het teken van portretfotografie. Geïnteresseerden zijn welkom, na aanmelding via info@fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Corrie Schalij: serie van drie. Foto: aangeleverd.