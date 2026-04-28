Meer ruimte voor fiets en voetganger

Regio – De Prinses Irenebrug tussen Amstelhoek en Uithoorn gaat deze zomer vijf weken op de schop. Vanaf 18 mei worden werkzaamheden uitgevoerd om de brug veiliger en prettiger te maken voor fietsers en wandelaars. De vernieuwing past in een bredere gemeentelijke koerswijziging: niet langer het doorgaande autoverkeer, maar de ‘stappers en trappers’ staan centraal.

Waar de brug decennialang deel uitmaakte van een drukke provinciale route, vervult zij tegenwoordig vooral een lokale functie. De Irenebrug wordt daarom nadrukkelijker ingericht als comfortabele verbinding richting de winkels en voorzieningen in Uithoorn. “Met deze aanpassingen maken we de brug veiliger én toekomstbestendig,” aldus de betrokken overheden.

Gebakken klinkers

Concreet verdwijnen de metalen hekwerken tussen rijbaan en fietspad en maken zij plaats voor natuursteenbanden. De fietspaden aan beide zijden van de brug krijgen nieuw asfalt en het voetpad aan de dorpszijde wordt opnieuw bestraat met gebakken klinkers, in lijn met het bestaande straatbeeld in Uithoorn. Met deze ingrepen wil de provincie korte ritten zonder auto stimuleren, zonder de auto volledig buitenspel te zetten. Ondernemers van winkelcentrum Zijdelwaard hebben er hun bedenkingen over.

Hinder en omleidingen

De werkzaamheden duren tot en met 19 juni en zorgen in de tussentijd voor verkeershinder. Voor auto’s en bromfietsers geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer: verkeer van Amstelhoek naar Uithoorn kan de brug blijven gebruiken, maar wie de andere kant op wil, wordt omgeleid via de N201.

Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van een zijde van de brug. Fietsen is daarbij niet toegestaan; de Amstel kan alleen worden overgestoken met de fiets aan de hand. Voor de bevoorrading van de winkels rond het Amstelplein zijn aparte afspraken gemaakt, zodat vrachtverkeer de brug kan blijven passeren zonder de veiligheid van voetgangers in gevaar te brengen.

Na vijf weken werk moet de vernieuwde Irenebrug vooral een ding zijn: een veilige en uitnodigende oversteek voor wie zich te voet of per fiets tussen beide oevers beweegt.

De Prinses Irenebrug tussen Mijdrecht en Uithoorn krijgt een metamorfose, jammer voor automobilisten. Foto: archief.