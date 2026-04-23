Livemuziek voor patiënten Ziekenhuis Amstelland

Amstelveen – Op een mooie woensdagmiddag in april was in het ziekenhuis Amstelland op verschillende afdelingen livemuziek te beluisteren. Een muzikaal duo kwam optreden voor de patiënten. Dit dankzij een initiatief van Saskia Rijkenberg (ouderengeneeskunde) en Melanie Bonsel van het Team geestelijke verzorging om een muziekproject te starten. Uit onderzoeken blijkt namelijk, dat livemuziek mensen afleiding en troost biedt en heeft daardoor een helende werking. Angst, stress, pijn, somberheid kunnen met muziek worden verminderd en het welzijn van de patiënt bevorderen.

Muziek kan ook een vergeten herinnering of gevoel naar boven halen. Het brengt mensen bij hun diepste essentie en emoties. En zeker ook belangrijk: het doorbreekt de klinische sfeer in een ziekenhuis, werkt verbindend en overbrugt culturele verschillen. Het duo Upstream, bestaande uit Chaja van der Heide en haar echtgenoot André van Solinge, zong en speelde diverse mooie muzieknummers op verschillende afdelingen. Het duo heeft een breed repertoire. Vooral de wat oudere Nederlandse nummers waren erg in trek. De patienten, blij verrast, zongen vaak mee.

Saskia Rijkenberg: “Wij waren erg enthousiast over het optreden en de reacties van patiënten en personeel. Chaja en Andre maken door hun persoonlijkheid en jarenlange ervaring heel mooi contact met patiënten en weten veel emoties los te maken.”

Sponsoring

De muziekmiddag werd gesponsord door de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland. Voorzitter Ben Westendorp: ”Wij waren woensdagmiddag ook even aanwezig om te kijken en te luisteren. Het was een mooie actie, met emoties en dankbaarheid van patiënten. We hopen dat deze muziekmiddag met enige regelmaat kan worden herhaald. Daarvoor is echter geld nodig. Ben jij, net als wij onder de indruk van deze actie en vind je ook dat herhaling nodig is? Steun ons dan door een gerichte donatie; kijk daarvoor op onze website Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland.”

Foto: Chaja van der Heide en André van Solinge verzorgden optredens op verschillende afdelingen van Ziekenhuis Amstelland (foto aangeleverd).