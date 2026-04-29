Feestelijke 50e editie Wilnisse rommelmarkt op 2 mei

Wilnis – Zaterdag 2 mei van 09.30 tot 15.00 uur staat het kerkplein van de Hervormde Kerk in Wilnis volledig in het teken van gezelligheid, koopjes en ontmoeting tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Dit jaar is het een bijzondere editie: de markt viert haar 50-jarig jubileum.

Bezoekers kunnen rekenen op een extra feestelijke sfeer met diverse activiteiten voor jong en oud. Zo is er een springkussen aanwezig voor de kinderen, kunnen er in de ochtend ponyritjes worden gemaakt en wordt iedereen uitgedaagd om mee te doen aan een ouderwets potje spijkerbroekhangen.

Naast het snuffelen tussen de vele tweedehands schatten is er dit jaar ook een speciale prijsvraag. Bezoekers kunnen raden wat de totale opbrengst van deze jubileumeditie zal zijn. Degene die het dichtst bij het juiste bedrag zit, wint een taart.

De gehele opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor het WILMA Instituut, dat studenten uit de sloppenwijk Mathare in Kenia helpt om een toekomst op te bouwen. Met de opbrengst kan het schoolgebouw worden uitgebreid en een nieuw cateringprogramma worden opgezet.

Op de foto: Rommelmarkt in Wilnis voor het goede doel. Foto: aangeleverd.