Plantenmarkt in Wilnis

Wilnis – Op het kerkplein van de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat in Wilnis wordt zaterdag 2 mei van 09.30 tot 14.00 uur een plantenmarkt gehouden. Er zijn veel verschillende soorten eenjarige en vaste planten te koop van prima kwaliteit en direct van de kweker, geschikt voor tuin, terras en balkon. De planten zijn opgekweekt zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en groei-remmers. Er is ook verkoop van fotokaarten van Marrie den Braber met foto’s van dieren en planten en uit de omgeving van De Ronde Venen. De opbrengst van de markt is bestemd voor de drie projecten van de ZWO: Stichting Welzijn Wajir, Kasfooc en KerkinActie.

