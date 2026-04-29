Werkzaamheden Irenebrug in Mijdrecht afgerond

Mijdrecht – De werkzaamheden aan de Irenebrug in Mijdrecht zijn succesvol afgerond. Daarmee is een belangrijke onderhoudsopgave aan de brug voltooid en kan de brug weer jarenlang worden gebruikt door alle weggebruikers.

De afgelopen periode is de Irenebrug gestraald en geconserveerd. De bestaande verflagen, die op veel plekken beschadigd en afgebladderd waren, zijn zorgvuldig verwijderd en vervangen door nieuwe beschermende lagen. Hierbij is extra aandacht besteed aan veiligheid en milieu, onder andere omdat in oude verflagen chroom 6 aanwezig was. De werkzaamheden zijn daarom gefaseerd en met zorg uitgevoerd.

De eerste fase van het onderhoud vond plaats in het najaar van 2025. Door onvoorziene extra reinigingswerkzaamheden en weersomstandigheden kon het werk toen nog niet volledig worden afgerond. Dit voorjaar is het project hervat en zijn de resterende conserveringslagen aangebracht. Met het afronden van deze fase is het onderhoud nu volledig voltooid.

De brug heeft haar vertrouwde uitstraling en kleuren behouden, maar is nu beter beschermd tegen slijtage en weersinvloeden. Hiermee is de levensduur van de Irenebrug aanzienlijk verlengd en blijft deze een belangrijke en veilige schakel in het verkeer van en naar het centrum van Mijdrecht. Daarnaast heeft de brug ook een eigen naambordje gekregen. Alle bruggen die de gemeente onlangs opgeknapt heeft of nog gaat opknappen, krijgen een naambord. Allemaal in dezelfde stijl.

Op de foto: Werkzaamheden aan de Irenebrug in Mijdrecht zijn afgerond. Foto: aangeleverd.