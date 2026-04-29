Wandelen, ontdekken en spelen: op avontuur naar Marickenland

De Ronde Venen – Wie denkt dat natuurbeleving voor kinderen vooral achter een scherm plaatsvindt, krijgt vrijdag na Hemelvaart – 15 mei – een vriendelijk tegengeluid. Het Spoorhuis Vinkeveen organiseert die dag een extra jongerentocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar naar het nieuwe natuurgebied Marickenland. Een laagdrempelige ontdekkingstocht waarin geschiedenis, landschap en spelen op een vanzelfsprekende manier samenkomen.

De dag begint om 11.00 uur in het Spoorhuis Vinkeveen, waar deelnemers en begeleiders worden ontvangen met koffie, thee en iets lekkers; voor de jongste avonturiers uiteraard limonade. Daarna volgt een bijzonder inkijkje in het gebied: het beelddagboek van de negenjarige Maricken. Via haar ogen komt het verhaal van de polder tot leven, met aandacht voor dieren, water en zelfs de Vikingen die ooit hun sporen nalieten in het veenlandschap. Geen droge les, maar een verbeeldende introductie die nieuwsgierig maakt naar wat er buiten te zien en te beleven valt.

Rond het middaguur is het tijd voor een lunch met lokale producten. Op het menu staan onder meer een broodje kaas van Boerderij De Kade, een broodje beenham, fruit en natuurlijk koffie, thee en limonade.

Landschap ervaren

Om 12.45 uur voor een trekt de groep eropuit. Onder begeleiding van een gids voert de wandeling via het Bellopad en de bekende NAP-meter richting Marickenland. Onderweg is er volop gelegenheid om het landschap te ervaren en vragen te stellen. Hoogtepunt voor veel kinderen zal ongetwijfeld de grote, avontuurlijke Viking-natuurspeelplaats zijn, die speciaal is ingericht om vrij en uitdagend te spelen. Hier mag geklauterd, ontdekt en samen-gewerkt worden, spelenderwijs leren wat natuur kan zijn.

Om 15.45 uur eindigt het programma, hopelijk met rode wangen, modderige schoenen en een hoofd vol indrukken. De deelnamekosten bedragen slechts 7,50 euro per persoon, mede mogelijk gemaakt door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarmee wil de organisatie zoveel mogelijk jongeren de kans bieden kennis te maken met dit bijzondere gebied.

Meer informatie en reserveren kan via: www.hetspoorhuis.nl/evenementen.

Op de foto (boven): Hier mag geklauterd, ontdekt en samengewerkt worden, spelenderwijs leren wat natuur kan zijn. Foto: aangeleverd.

Wandel mee. Foto: aangeleverd.