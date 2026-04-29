Uithoorn – De boeken- en puzzelruilbeurs die vrijdagmiddag werd gehouden was een groot succes. Op de tafels in buurtkamer De Kuyper in Uithoorn lag al een ruime keus aan boeken en puzzels die eerder ingebracht waren, te wachten om geruild te worden. Bezoekers kwamen met tassen vol boeken en puzzels, die meteen op de tafels uitgestald werden om weer een nieuwe eigenaar te vinden. Meer dan honderddertig items wisselden succesvol van eigenaar.

Het was gezellig druk en lees- en puzzelliefhebbers vonden elkaar in hun hobby. Sommigen bleven nog koffiedrinken met een plakje zelfgebakken cake erbij. Vrijwel iedereen ging enthousiast naar huis en verliet de ruilbeurs met een glimlach op het gezicht.

Het evenement werd mogelijk gemaakt door Participe Amstelland, onderdeel van ‘Uithoorn voor Elkaar’. Gezien de positieve reacties van de bezoekers is het voor herhaling vatbaar en als het aan de organisatoren Margit Rechtuijt en Conny Vos ligt, was dit zeker niet de laatste keer dat de boeken- en puzzelruilbeurs gehouden werd.

Op de foto: De boeken- en puzzelruilbeurs was een groot succes. Foto: aangeleverd.