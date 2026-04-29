CSW wint lelijk, maar uiterst belangrijk

Velserbroek/Wilnis – In de week voorafgaand aan het uitduel met laagvlieger VSV ging het veelvuldig over de ondergrond in Velsenbroek. De thuisploeg werkt haar wedstrijden af op een grasspriet die deze naam nauwelijks verdient: matig onderhouden, hobbelig en zichtbaar in afwachting van een volledig nieuw sportcomplex. Die omstandigheden bleken inderdaad van grote invloed op het spel van beide elftallen.

Tel daarbij op het gemis van één van CSW’s smaakmakers, Zakaria Isarti, en het feit dat eigenlijk alleen de ploeg uit Wilnis een poging deed om te voetballen, en de conclusie is onontkoombaar: het werd geen wedstrijd om uitgebreid tactisch of voetbalinhoudelijk te analyseren. Daarom ditmaal een feitelijk verslag in momentopnamen. Minuut 17: profiteerwerk van Max Oliemans, die na een verdedigingsfout de bal van ongeveer acht meter onberispelijk in het dak van het doel schiet. Minuut 41: Berry Kramer haalt van zo’n 25 meter verwoestend uit. Het schot is onhoudbaar en verdubbelt de marge. Verder: doelman Santangelo houdt met enkele solide ingrepen de nul. Daarna: het eindsignaal.

Goed nieuws op andere velden

Minstens zo interessant was wat er elders gebeurde. Op het programma stonden immers ook de confrontaties tussen de nummers een en twee Jong Holland en LFC terwijl op sportpark De Kikkerpolder UVS het strijdtoneel vormde tegen streekgenoot Argon.

De terugreis richting Wilnis bestond dan ook uit koortsachtig verversen van de app ‘Live Uitslagen’ op menig mobiel scherm. Nog voor de kantinedeur in zicht kwam, was de tussenstand overal bekend: Jong Holland en LFC hielden elkaar in evenwicht (1-1), terwijl Argon in Leiden korte metten maakte met UVS (1-5). Een fraaie dienst aan zichzelf, maar ook aan CSW.

De stand van zaken

Door deze resultaten voert CSW, met nog drie speelrondes te gaan, de tweede periodestand aan. Voetbalinhoudelijk lonkt zelfs de titel, al wacht een lastige route: UVS thuis, het tegen degradatie vechtende Foreholte uit en op de slotdag koploper Jong Holland in Wilnis. Een mogelijke spelbreker is nog het lopende beroep van LFC tegen een KNVB-straf; een eventuele teruggave van punten kan het beeld veranderen.

Spanning en trots

Het is dus allerminst gelopen. Niet alles veranderde dit seizoen in goud en binnen de club klinken ook twijfels: is CSW al rijp voor de eerste klasse? Wat de uitkomst ook wordt, onder supporters overheersen trots, theorieën en gezonde spanning. Vanaf zaterdag 9 mei breekt een boeiende fase aan. En lukt het uiteindelijk niet, dan doet dat niets af aan het sterke seizoen dat CSW beleeft.

Op de foto: CSW wint lelijk, maar uiterst belangrijk. Foto: aangeleverd.