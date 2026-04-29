Skate clinic IJsclub Nooit Gedacht

De Ronde Venen – Het skate-seizoen staat weer voor de deur. Om iedereen kennis te laten maken met het skaten of de techniek te verbeteren organiseert IJsclub Nooit Gedacht een skate clinic op 9 mei voor zowel jeugd als volwassenen. De clinic wordt in twee groepen gegeven: van 14.30 tot 15.30 uur voor van 6- tot en met 12-jarigen en van 15.45 tot 16.45 uur voor 13-jarigen en ouder. Er is een groot aantal skates, helmen en beschermers beschikbaar. Uiteraard kan ook eigen materiaal worden meegenomen. De clinic is gratis, aanmelden vooraf is noodzakelijk. Er is per uur plek voor maximaal 30 personen.

De locatie van de skate clinic is de skeelerbaan in Baambrugge, IJsbaan 6. Meer informatie/aanmelden kan via de website: www.ijsclubnooitgedacht.nl.

