Open dag brandweer Uithoorn: inkijkje in dagelijks heldendom

Uithoorn – De brandweer in Uithoorn opent zaterdag 4 oktober haar deuren aan de Zijdelweg 1 voor een open dag, die meer belooft te zijn dan een rijtje glimmende voertuigen en een demonstratie met veel rook. Tussen 11.00 en 16.00 uur krijgt de bezoeker een zeldzame kans om het werk van hulpdiensten van dichtbij te ervaren.

Naast de brandweer zijn ook politie, ambulance en andere diensten vertegenwoordigd. Hun aanwezigheid benadrukt hoe verweven deze instanties zijn met het dagelijks leven, vaak onzichtbaar tot het moment waarop ze onmisbaar blijken. De open dag biedt ruimte voor vragen, uitleg en ontmoeting.

Voor kinderen is er volop te doen: interactieve oefeningen, het verkennen van voertuigen en demonstraties die niet alleen vermaken, maar ook informeren. Het is een subtiele kennismaking met het idee dat veiligheid geen abstract begrip is, maar een taak die mensen op zich nemen; vaak onder moeilijke omstandigheden. De open dag is daarmee niet alleen een uitje, maar ook een uitnodiging tot waardering. Niet voor het uniform, maar voor de inzet die erachter schuilgaat.

Demonstraties en activiteiten voor kinderen van alle leeftijden tijdens de open dag. Foto: archief.