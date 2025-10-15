Onrustig einde demonstratie en arrestaties bij gemeentehuis

Uithoorn – Dinsdagavond 14 oktober vond bij het gemeentehuis van Uithoorn een vooraf aangemelde demonstratie plaats rond de geplande asielopvang aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn en de voorgenomen opvanglocatie in Amstelveen Zuid, tegen de grens van Uithoorn.

Later onrustig

De demonstranten verzamelden zich rond 20.00 uur op de aangewezen locatie Amstelplein tegenover het gemeentehuis om hun zorgen te uiten. In het gemeentehuis was op dat ogenblik de commissievergadering Leven bezig, waarbij negen insprekers, zowel voor- als tegenstanders, de ruimte kregen om voor de commissieleden te spreken. De demonstratie buiten begon vreedzaam, maar werd later onrustig. Er werd met vuurwerk en eieren naar de politie gegooid. De politie en ME kwamen in actie om de orde te herstellen. Er zijn vier mensen opgepakt.

Ook Wybren van Haga was aanwezig, voormalig Tweede Kamerlid en oprichter van de partij Belang van Nederland (BVNL), een rechts-populistische partij met een focus op ondernemersbelangen en individuele vrijheden. Hij sprak de demonstranten toe, die protesteerden tegen de komst van een asielzoekerscentrum.

De gemeente benadrukt dat het recht om te demonstreren een belangrijk grondrecht is, maar dat dit recht ook gepaard gaat met verantwoordelijkheid en respect voor anderen. De demonstratie van dinsdagavond en de aanloop daar naartoe, liet zien dat emoties rond dit onderwerp hoog kunnen oplopen. Dat mag, zolang het binnen de grenzen van de wet en het fatsoen blijft.

Niet accepteren

Burgemeester Heiliegers: “Het onderwerp asielopvang raakt veel mensen. In Nederland, maar ook hier in onze eigen gemeenschap. Mijn rol als burgemeester is boven alles om rust en regie terug te brengen en het democratisch proces te borgen. Iedereen moet zich veilig voelen om zijn mening te geven, of je nu voor of tegen de opvang bent. Bedreiging, geweld of verstoring van het democratisch proces zijn grenzen die we niet accepteren. Daarom is er in overleg met politie en Openbaar Ministerie opschaling voorbereid en helaas ook ingezet.”

Burgemeester Heiliegers: “We laten ons niet meeslepen door de luidste of felste stemmen. Een grote meerderheid van de inwoners van Uithoorn is betrokken en denkt mee. Dat is de basis om verder te bouwen. Dat is precies zoals we in de gemeente Uithoorn gewend zijn om kwesties op te lossen. Zo houden we de samenleving bij elkaar.”

Proces gaat door

Binnen de gemeenteraad blijft er brede steun voor de uitvoering van de landelijke Spreidingswet en het besluit over de opvanglocatie in Uithoorn. Wethouder De Robles (asiel): “De gemeenteraad heeft zich al in november vorig jaar in meerderheid achter dit besluit geschaard. Afgelopen september hebben zij dat nogmaals bevestigd. Dat betekent dat het proces wordt voortgezet. Tegelijkertijd nemen we de zorgen van inwoners zeer serieus en blijven we actief het gesprek zoeken over de manier waarop we dit zorgvuldig kunnen vormgeven. Ook keren we ons als gemeente tegen de locatie die buurgemeente Amstelveen op het oog heeft voor hun AZC tegen onze wijk Legmeer, op de grens met Uithoorn.”

Informatie over asielopvang

In november 2024 ging de gemeenteraad akkoord met een opvanglocatie voor maximaal 250 vluchtelingen aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de spreidingswet waarbij iedere gemeente voor asielopvangplekken moet zorgen.

Op de foto: Demonstranten voor het gemeentehuis. Foto: Jan Uithol.



Wybren Haga van BVNL op de foto met demonstranten. Foto: Jan Uithol.



Veel politie op de been. Foto: Jan Uithol.



De ME moest in actie komen. Foto: Jan Uithol.

