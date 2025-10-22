Onderzoek asfalt en fundering N231

De Kwakel/Aalsmeer – De provincie Noord-Holland onderzoekt tussen 20 oktober en 14 november 2025 de staat van het asfalt en de fundering van de N231 en het fietspad langs de weg in Aalsmeer en De Kwakel. Het onderzoek op de rijbaan, fietspaden en zijwegen wordt in verschillende nachten gedaan tussen 21.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ’s ochtends. Er wordt in het asfalt en de fundering geboord. Tijdens het boren kan tijdelijk geluid te horen zijn. De boorwerkzaamheden worden gedaan met een rijdende afzetting. Hierbij geldt tijdelijk een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Wegverkeer en fietsers worden door verkeersregelaars om de tijdelijke afzetting heen geleid over de andere rijbaan.

Project N231-Zuid groot onderhoud

Dit onderzoek is nodig voor het nieuwe ontwerp van dit weggedeelte. De Noordzuidroute (N231) tussen brug Vrouwenakker en de Legmeerdijk (N231) tot de kruising bij N196 Koningin Màximalaan / Burgemeester Kasteleinweg is toe aan groot onderhoud. De provincie werkt de komende periode aan het voorlopig ontwerp. Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via tel. 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail:

servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: aangeleverd.