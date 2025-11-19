Onderhoudswerkzaamheden aan de N521

Uithoorn – De provincie Noord-Holland voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Bovenkerkerweg (N521) tussen Amstelveen en Uithoorn van maandag 24 november 07.00 uur tot vrijdag 28 november 19.00 uur. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het weggedeelte de Bovenkerkerweg (N521) vanaf de kruising met de Zijdelweg tot Bovenkerkweg 96 afgesloten. Deze werkzaamheden zorgen voor hinder en extra reistijd met de auto. Het doorgaande verkeer en buslijn 174 worden omgeleid via de N201, N231 en Beneluxbaan. Voor de bus komen tijdens de werkzaamheden meerdere haltes in Amstelveen-Zuid te vervallen. (Brom)fietsers en voet-gangers kunnen langs de werkzaamheden zonder omleiding.
Op de foto: De omleiding in beeld. Foto: aangeleverd.