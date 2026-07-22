Onderhoud voor natuur en waterkwaliteit

De Ronde Venen/Uithoorn – De kans is groot, dat inwoners in De Ronde Venen en Uithoorn de komende tijd langs sloten en vaarten een trekker zien rijden met een lange arm en een maaibak. Het waterschap voert dan onderhoud uit aan watergangen. Door waterplanten te maaien wordt voorkomen dat sloten dichtgroeien. Zo kan het water goed blijven doorstromen.

De snor van een sloot

Veel mensen weten niet dat een sloot een ‘snor’ heeft. De snor is de overgang tussen het water en de oever. Juist op die plek groeien veel verschillende planten en leven tal van dieren, zoals insecten, amfibieën en kleine waterdieren. Daarnaast helpt de begroeiing in de snor om oevers stevig te houden. De wortels van planten zorgen ervoor dat de grond minder snel afbrokkelt.

Waar vroeger vaak grote delen van een sloot tegelijk werden gemaaid, laat het waterschap tegenwoordig steeds vaker waterplanten staan. Op sommige plekken wordt slechts een deel gemaaid of wordt afgewisseld welk deel van de sloot aan de beurt is. “De snor van een sloot klinkt misschien als een grap, maar deze overgang tussen water en oever is ontzettend belangrijk voor planten en dieren. Daarom kijken we bij slootonderhoud niet alleen naar een goede doorstroming van het water, maar ook naar de natuur”, zegt Jennifer Bloemberg-Issa, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. “Door slimmer en selectiever te maaien zorgen we voor een goede balans tussen waterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit.”

Water- en oeverplanten zijn niet alleen belangrijk voor dieren. Ze dragen ook bij aan een betere waterkwaliteit en zorgen voor zuurstof in het water. Daarom werkt het waterschap samen met boeren, gemeenten en natuurorganisaties aan natuurvriendelijk beheer van sloten en oevers. Zo blijven sloten en vaarten niet alleen functioneel voor de afvoer van water, maar ook een leefgebied voor planten en dieren.

In een nieuwe video laat waterschap Amstel, Gooi en Vecht zien hoe slootonderhoud wordt uitgevoerd met oog voor natuur en waterbeheer. Voor een kijkje in de onderwaterwereld van de oer-Hollandse sloot, bekijk dan de korte natuurfilm SLOOT, die dit jaar door het waterschap is uitgebracht op www.sloot.film.

Op de foto: Onderhoud voor natuur en waterkwaliteit. Foto: aangeleverd.