De Kwakel – Tijdens het Polderfeest in De Kwakel vormt de Kees Klomp Rit inmiddels een vertrouwd onderdeel van het programma. De Solexvrienden De Kwakel en Kudelstaart organiseren de tocht ter nagedachtenis aan de markante Kwakelaar Kees Klomp, die bij velen nog altijd warme herinneringen oproept.

Zondag 2 augustus verzamelen deelnemers zich vanaf 09.30 uur bij Café Cobus aan de Drechtdijk. Na de inschrijving vertrekt het gezelschap om 10.30 uur voor een tocht van zo’n 70 kilometer door het Groene Hart. De rit voert langs het karakteristieke Hollandse polderlandschap en biedt onderweg gelegenheid voor een gezamenlijke lunchstop. Rond 15.00 uur wordt de finish verwacht op het terrein van het Polderfeest in De Kwakel. Daar kan onder het genot van een drankje worden nagepraat over de route, de belevenissen onderweg en uiteraard de onvermijdelijke technische verhalen die bij oude brommers horen.

Voor eventuele pechgevallen rijdt een bezemwagen mee. Hoewel de rit haar oorsprong vindt in de Solex-cultuur, zijn ook andere brommers van dertig jaar en ouder van harte welkom. Het tempo blijft daarbij aangepast aan de charme van de klassieke tweewielers: rustig, gemoedelijk en vooral gericht op het plezier van het gezamenlijk rijden.

Wie wil deelnemen, kan zich uiterlijk vrijdag 31 juli aanmelden via 06 – 2240 3246.

Op de foto: Op de Solex tijdens het Polderfeest. Foto: aangeleverd.