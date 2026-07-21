Steeds groener in Proostdij Mijdrecht

De Ronde Venen/Mijdrecht – De ingezonden foto van lezer Arie van Rossum uit Mijdrecht laat een stoep zien waar gras en onkruid tussen de tegels groeien en de hagen het straatbeeld steeds meer domineren.

Volgens Van Rossum is het een treffend beeld van hoe de openbare ruimte in de wijk Proostdij zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. “Wij wonen al ruim veertig jaar in de groene wijk Proostdij en hij wordt steeds groener”, meldt hij met een knipoog. “Heimwee naar de gemeentelijke plantsoenendienst van weleer…”

Met die opmerking lijkt de inwoner op cynische wijze te doelen op het gemeentelijk onderhoud van het openbaar groen. Of de begroeiing inderdaad het gevolg is van minder onderhoud of van een bewuste keuze voor natuurlijker groenbeheer laat de foto in het midden. Feit is wel dat het beeld aanleiding geeft tot een glimlach en wellicht tot discussie over de uitstraling van de wijk.

Steeds groener in Proosdij. Foto: aangeleverd.