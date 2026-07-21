Nieuwe vorm van kanopolo bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Bij Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter, gevestigd aan de Amsteldijk-Zuid 253 in Uithoorn, wordt al jaren volop kanopolo gespeeld, maar inmiddels zijn er ook spelers die nét iets extra’s willen. Kleinere teams, een hoger tempo en meer doelpunten: 3×3-kanopolo blijkt een groot succes. Afgelopen weekend werd de nieuwe spelvorm voor het eerst gespeeld tijdens het jaarlijkse clubtoernooi.

Gezelligheid en fanatisme zijn al jaren te vinden aan de Amstel bij Michiel de Ruyter. Teams van alle niveaus trainen er van maandag tot en met donderdagavond. Wie nieuwsgierig is, is van harte welkom om eens te komen kijken of mee te doen. Het jaarlijkse clubtoernooi biedt bovendien ruimte voor nieuwe ideeën. Op deze dag worden alle deelnemers ingedeeld in gemengde teams, waarbij sfeer en spelplezier centraal staan. Een uitgelezen moment dus om 3×3-kanopolo te introduceren.

Stan van den Berg, Michiel Boonacker en Marije van der Werf waren achter de schermen al maanden bezig om de nieuwe spelvorm verder te ontwikkelen. Geïnspireerd door het olympische 3×3-basketbal bedachten zij een aangepaste set spelregels die de snelheid en creativiteit van het kanopolo vergroten. Zo wordt er gespeeld met slechts één doel en gaat het spel direct verder nadat er is gescoord. De bal moet eerst naar de achterzijde van het veld worden gegooid om het spel te hervatten, maar in de praktijk gaat dat soms zo snel dat er binnen tien seconden meerdere doelpunten kunnen vallen. Een doelpunt vieren kan dus, maar niet te lang: voor je het weet heeft de tegenstander alweer gelijkgemaakt.

Na afloop van het clubtoernooi werd direct gesproken over een vervolg. De nieuwe spelvorm blijkt niet alleen geschikt voor het jaarlijkse toernooi, maar ook voor een doordeweekse mixavond of een ontmoeting met andere verenigingen. Wie weet groeit 3×3-kanopolo in de toekomst zelfs uit tot een volwaardig toernooi, vergelijkbaar met het Amsterdam Open. Het begin is in ieder geval veelbelovend.

Nieuwe vorm van kanopolo bij Michiel de Ruyter. Foto: aangeleverd.