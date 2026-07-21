Voedselbank blij met ‘historische’ courgettes

Aalsmeer – In de Historische Tuin groeien de courgettes dit jaar buitengewoon goed. Het zijn er zoveel dat de Voedselbank Aalsmeer gevraagd werd of zij courgettes wilden hebben. Hier werd gelijk positief op gereageerd en donderdag werd een aantal kratten gevuld met zo’n zestig courgettes en overgedragen aan Voedselbank Aalsmeer.

Een gezonde aanvulling in het voedselpakket voor de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Groentevrijwilliger Jaap is blij dat ‘zijn’ groente zo’n mooie bestemming krijgt.

Foto: Overdracht courgettes uit Historische Tuin aan Voedselbank Aalsmeer (aangeleverd).

