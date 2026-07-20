2.600 euro voor Stichting AED Uithoorn

Uithoorn – Uithoorn is gemeenschapsgericht. En gelukkig wordt een AED er zelden ingezet. Maar zelden is niet nooit. En precies daarom is de donatie die Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis deze week deed zo waardevol. De club schonk 2.600 euro aan Stichting AED Uithoorn, de vrijwilligersorganisatie die dag en nacht klaarstaat om bij een hartstilstand het verschil te maken.

Zes minuten. Zo lang heb je de tijd

In Nederland krijgen elke dag zo’n 40 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als binnen zes minuten wordt begonnen met reanimeren en een AED wordt ingezet. Zes minuten, dat is korter dan de meeste ambulances nodig hebben om ter plaatse te zijn. Stichting AED Uithoorn lost dat gat op. Opgericht in 2012, toen de aanrijtijden in de gemeente opliepen tot wel vijftien minuten, zet de stichting een netwerk van getrainde vrijwilligers in die via de HartslagNu-app worden opgeroepen. Zij zijn er eerder.

Een cadeau voor de buurt

Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis kent de waarde van lokale betrokkenheid. Met de donatie van 2.600 euro investeert de club niet in iets wat je dagelijks ziet of gebruikt, maar in iets wat er ooit toe doet. “Wij hopen dat deze AED’s nooit nodig zijn”, aldus Peter Berveling van de Lionsclub. “Maar als het zover komt, willen we dat Uithoorn er klaar voor is.”

Stichting AED Uithoorn beheert de AED’s zelf: tactisch verdeeld over vrijwilligers in de gemeente, altijd up-to-date en volledig functioneel. Daarnaast voorziet de stichting in nazorg voor vrijwilligers die een reanimatie hebben meegemaakt, want ook dat vraagt aandacht.

Met elkaar, voor elkaar

Het motto van Stichting AED Uithoorn ‘Met elkaar, voor elkaar’ past naadloos bij de missie van de Lionsclub. Beide organisaties geloven in de kracht van de gemeenschap. En die kracht is precies wat iemand met een hartstilstand nodig heeft: een buurman, een collega, een voorbijganger die weet wat hij moet doen en de middelen heeft om te handelen.

Stichting AED Uithoorn zoekt ook voortdurend nieuwe vrijwilligers. Neem bij interesse contact op via info@aed-uithoorn.nl of bezoek stichting-aed-uithoorn.nl.

Links Ruben Wagemaker (Stichting AED Uithoorn) en naast hem Peter Berveling (Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis). Foto: aangeleverd.