Verkeersvrijwilligers gezocht voor Techniek Driedaagse

Regio – Voor de Techniek Driedaagse, die 29 en 30 september en 1 oktober plaatsvindt bij Van Hameren aan de Aardamseweg 74 in Ter Aar, is TechNet Amstel & Venen op zoek naar verkeersvrijwilligers. Het evenement trekt verspreid over drie dagen circa 3.800 scholieren uit de regio, die kennismaken met techniek, technologie en innovatie.

De organisatie staat voor een flinke logistieke uitdaging en zoekt daarom extra ondersteuning bij het begeleiden van verkeer en het veilig laten verlopen van de aankomst en het vertrek van leerlingen, bussen en bezoekers. Ook tijdens de open avond op donderdag 1 oktober worden veel bezoekers verwacht en zijn extra vrijwilligers welkom.

Kijkje achter de schermen

Ervaring is niet nodig. Een vriendelijke en behulpzame instelling en enkele uren beschikbaarheid zijn voldoende om een bijdrage te leveren aan het evenement. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen duizenden jongeren op een veilige en gastvrije manier deelnemen aan de Techniek Driedaagse.

Naast het ondersteunen van de organisatie biedt het vrijwilligerswerk een kijkje achter de schermen van een van de grootste techniekevenementen in de regio. Het evenement heeft als doel jongeren enthousiast te maken voor techniek en hen kennis te laten maken met de mogelijkheden die deze sector biedt. Aanmelden als verkeersvrijwilliger kan via www.technetamstelenvenen.nl.

Verkeersvrijwilligers gezocht voor de Techniek Driedaagse. Foto: aangeleverd.