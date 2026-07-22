‘Volume zacht, fijne nacht’ roept op nachtrust omwonenden te respecteren

Uithoorn – Sinds 10 juli staan aan de rand van het centrum in Uithoorn borden met ‘Volume zacht, fijne nacht’. Dezelfde boodschap is met sjablonen op de stoep gespoten bij de Prinses Irenebrug, Marktplein, Wilhelminakade en de Koningin Julianalaan. De campagne ‘Volume zacht, fijne nacht’ is een nieuwe maatregel van gemeente en een aantal horeca-ondernemers tegen overlast in het uitgaansleven. Eerder werden in het uitgaansgebied toezichtcamera’s geplaatst en werden op vrijdagavonden beveiligers ingezet, die bezoekers aanspreken op overlastgevend gedrag. Daarnaast hebben de horecaondernemers op vaste tijden eigen beveiligers aan de deur staan.

Regisseur Wijkveiligheid

Monique Venne is sinds kort regisseur Wijkveiligheid, Zorg & Veiligheid, van de gemeente. “Het idee van deze campagne ontstond uit gesprekken die ik voerde met een aantal horecaondernemers. Aanleiding waren de meldingen van horecaoverlast die bij de gemeente binnenkwamen via de BuitenBeter app. De signalen komen ook terug in gesprekken met de buurtvereniging.” Ze vervolgt: “Met de campagne vragen we op een positieve en toegankelijke manier aan horeca-bezoekers om rekening te houden met hun omgeving. Het centrum is een plek waar mensen uitgaan, maar ook wonen. Door het geluidsniveau op straat te beperken, dragen bezoekers bij aan een prettige en rustige nacht voor omwonenden.”

Wijkpost

Als regisseur Wijkveiligheid, Zorg & Veiligheid, zet Monique in op vraagstukken rond veiligheid en leefbaarheid. “Ik haal signalen op, breng betrokken partijen en belangen bij elkaar en probeer met hen samen tot duurzame en gedragen oplossingen te komen. Dat vraagt om integrale samenwerking van verschillende veiligheids- en leefbaarheidsdisciplines, van binnen en buiten de gemeente.”

BuitenBeter app

Monique besluit: “Ik ben twee middagen in de week op de wijkpost Zorg & Veiligheid op Winkelcentrum Zijdelwaard. Om inwoners en ondernemers te ontmoeten en hun zorgen en ideeën te horen. De meldingen over overlastsituaties in de BuitenBeter app zie ik ook langskomen. Waar nodig kan ik actie ondernemen.” Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.uithoorn.nl/wijkpost.

Op de foto (boven): Monique Venne, regisseur Wijkveiligheid, Zorg & Veiligheid, ziet toe op plaatsing van de gronduitingen ‘Volume zacht, fijne nacht’. Foto: gemeente Uithoorn.

Het straatbeeld. Foto: aangeleverd.