Nieuwe voetbalcompetitie: fraaie streekderby’s, stukje reizen en nieuwe uitdagingen

De Ronde Venen/Uithoorn – De KNVB heeft de competitie-indelingen voor het voetbalseizoen 2026/2027 bekendgemaakt. Voor de clubs uit De Ronde Venen en Uithoorn/De Kwakel betekent dat nieuwe uitdagingen, interessante tegenstanders, soms een stukje reizen en een aantal aantrekkelijke streekderby’s die ongetwijfeld veel publiek langs de lijn zullen trekken.

Voor sommige clubs verandert er weinig, terwijl andere verenigingen juist in een geheel nieuwe omgeving terechtkomen. Opvallend is dat de regionale clubs dit seizoen verspreid zijn over verschillende klassen en districten, waardoor de onderlinge ontmoetingen schaars zijn. Juist daardoor krijgen de derby’s die wel op het programma staan extra lading.

Legmeervogels

Legmeervogels uit Uithoorn maakt de overstap naar de 1e klasse A en krijgt te maken met een aantal bekende Noord-Hollandse amateurvoetbalclubs. Onder meer AFC Ajax, ODIN ’59, Swift, Sporting Martinus, Foresters en BOL behoren tot de tegenstanders. Waar de club vorig seizoen vooral richting Zuid-Holland reisde, verschuift het zwaartepunt nu naar Noord-Holland. Voor supporters levert dat diverse aantrekkelijke uitwedstrijden op relatief korte afstand op. Daarnaast staat met Sporting Martinus uit Amstelveen een fraaie regionale ontmoeting op het programma. Verder vindt trainer Jack Honsbeek het een zware indeling en jammer dat CSW niet in deze poule is ingedeeld. “Kampioenskandidaten zijn uiteraard de gedegradeerde ploegen uit de 4e divisie met als grootste kanshebber op de titel Ajax, gevolgd door Swift en ODIN’59. Voor Legmeervogels moet een plaatsje in het linker rijtje tot de mogelijkheden behoren.”

CSW

CSW uit Wilnis komt na het kampioenschap in de 2e klasse uit in de 1e klasse C en treft een aantal gerenommeerde tegenstanders uit de regio Rotterdam, Den Haag en het Westland. Onder meer Alphense Boys, Ter Leede, VOC, Spartaan ’20, VELO en Honselersdijk maken deel uit van de competitie. Voor de ploeg uit Wilnis wacht daarmee opnieuw een uitdagend seizoen op een hoog amateurniveau, waarin vrijwel iedere wedstrijd een serieuze krachtmeting zal zijn.

FC Abcoude

FC Abcoude speelt komend seizoen in de 2e klasse A van het zondagvoetbal. De club ontmoet voornamelijk Noord-Hollandse tegenstanders, waaronder KFC, Jong Holland, Westfriezen, Assendelft en De Meer. Voor de Abcoudenaren betekent dat een aantal pittige uitwedstrijden richting de Kop van Noord-Holland, maar tegelijkertijd een competitie met veel traditionele amateurverenigingen en mooie voetbalaccommodaties.

Argon

Argon uit Mijdrecht is ingedeeld in de 2e klasse C en krijgt onder meer te maken met Alphia, Forum Sport, RKDEO, Nootdorp, UVS en Nieuwkoop. De Mijdrechters treffen daarmee diverse clubs waarmee in het verleden al vaker is gestreden. De competitie oogt op voorhand behoorlijk evenwichtig, waardoor veel wedstrijden naar verwachting dicht bij elkaar zullen liggen.

Hertha

Voor Hertha uit Vinkeveen ligt de nadruk komend seizoen vooral op wedstrijden in de regio Kennemerland. De club komt uit in de 4e klasse B en ontmoet onder meer ADO ’20, FC Haarlem-Kennemerland, Schoten, IJmuiden en Overbos. De Vinkeveners krijgen daardoor te maken met een aantal nieuwe tegenstanders en onbekende sportparken, wat elke uitwedstrijd weer een eigen karakter geeft.

KDO

Voor KDO uit De Kwakel vormt de 4e klasse B wellicht de meest regionale competitie van alle clubs uit het verspreidingsgebied van De Nieuwe Meerbode. De Kwakelaars treffen onder meer Aarlanderveen, Alphen, Koudekerk, Linschoten, Woubrugge en Woerden. Echte blikvangers zijn echter de derby’s tegen Nicolaas Boys uit Nieuwveen, NSV ’46 uit Noorden, TAVV uit Ter Aar en Altior uit Langeraar. Deze clubs liggen op korte afstand van elkaar, kennen elkaars spelers vaak goed en zorgen traditioneel voor extra sfeer langs de lijn. Juist dergelijke ontmoetingen geven het amateurvoetbal zijn bijzondere charme. Volle terrassen, veel supporters en rivaliteit die zich beperkt tot de negentig minuten binnen de lijnen maken deze wedstrijden vaak tot hoogtepunten van het seizoen.

Geen standaardteam voor HSV ’69

HSV ’69 uit De Hoef komt in het seizoen 2026/2027 niet uit met een standaardelftal in KNVB-competitieverband. Daardoor ontbreekt de club op de reguliere competitie-indelingen van het standaardamateurvoetbal.

Vooruitblik

Hoewel de eerste competitiewedstrijden nog even op zich laten wachten, biedt de nieuwe indeling nu al voldoende stof voor voorbeschouwingen. Vooral de regionale derby’s rond Uithoorn, De Kwakel en De Ronde Venen beloven veel publiek te trekken. Daarnaast mogen ook de ontmoetingen van Legmeervogels tegen bekende Noord-Hollandse clubs en de uitdagende programma’s van KDO, Argon, CSW, FC Abcoude en Hertha rekenen op de nodige belangstelling.

Het amateurvoetbalseizoen 2026/2027 lijkt daarmee opnieuw alle ingrediënten in huis te hebben voor mooie sportieve verhalen dicht bij huis.

De nieuwe voetbalcompetitie zorgt voor fraaie streekderby’s en nieuwe uitdagingen. Fotocompilatie: NM.