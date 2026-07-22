Van sluiswachterswoning naar sfeervolle B&B: Historie herleeft bij Tolhuissluis in De Kwakel

De Kwakel – Wie over het Jaagpad langs de Tolhuissluis wandelt, passeert ongemerkt een stukje levend erfgoed. De voormalige sluiswachterswoningen naast de historische Tolhuissluis hebben een nieuwe bestemming gekregen. Waar vroeger werd gewaakt over de scheepvaart op het kruispunt van de Amstel, Drecht en het Aarkanaal, ontvangen uitbater Corianne en Lex tegenwoordig gasten in hun Bed & Breakfast.

Het echtpaar viel enkele jaren geleden voor de bijzondere locatie toen zij de woningen via Funda ontdekten. In de advertentie stond de uitdagende tekst: ‘Altijd al sluiswachter willen worden? Dit is je kans!’ Een knipoog van de makelaar, want een functie als sluiswachter hoorde er uiteraard niet bij. Wel zagen Corianne en Lex direct de mogelijkheden om van de monumentale panden een gastvrije verblijfslocatie te maken.

Renovatie

Bij de renovatie stond het behoud van de historie centraal. In het interieur zijn allerlei verwijzingen naar het verleden terug te vinden. Zo kreeg zelfs een halfvergane krant uit 1898 een plek in de inrichting. De voormalige wachtkamer van de sluis is tegenwoordig ingericht als ontbijtruimte, terwijl originele bouwdetails, zoals oude balkenconstructies, zoveel mogelijk behouden zijn gebleven.

De bed & breakfast, die plaats biedt aan acht gasten verdeeld over drie kamers, ligt op een unieke plek in het Groene Hart. Aan de voorzijde kijken bezoekers uit op de sluis en het voorbijvarende bootverkeer. Aan de achterzijde strekt het polderlandschap zich uit. Volgens de eigenaren zorgt juist die combinatie van water, natuur en geschiedenis voor een bijzondere ervaring. Voor De Kwakel vormt de voormalige sluiswachterswoning daarmee niet alleen een herinnering aan het verleden, maar ook een nieuwe trekpleister voor recreanten die de regio vanaf het water of per fiets willen ontdekken.

Op de foto: Lex en Corianne Wils in de deuropening van hun sluiswachterswoning, een provinciaal monument. Foto: Jan Maarten Pekelharing.