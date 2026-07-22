Indrukwekkend afscheid van markante Kwakelaar Rinus van Zaal

De Kwakel – Familie, vrienden, kennissen en dorpsgenoten hebben op dinsdag 15 juli afscheid genomen van de markante Kwakelaar Rinus van Zaal. De grote belangstelling liet de bijzondere plaats zien, die hij jarenlang innam binnen het dorp.

Rinus was in De Kwakel vooral bekend als chrysantenkweker. In de jaren zestig en zeventig verdienden veel Kwakelse jongeren hun eerste zakcentje in zijn kwekerij met het steken van chrysantenstekken. Ook tal van kwekers uit de regio vonden hun weg naar het bedrijf van Van Zaal voor kwalitatief hoogwaardige chrysantenstekken.

Grote passie: de Heinkel

Naast zijn werk in de tuinbouw had Rinus nog een andere grote passie: de Heinkel. Dit is een karakteristieke Duitse motorscooter uit de jaren vijftig en zestig, die tegenwoordig geldt als geliefd verzamel- en hobbyvoertuig. Toen Rinus met de Heinkel in aanraking kwam, was hij direct verkocht. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en hij wist veel liefhebbers voor het voertuig te winnen. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van Heinkelclub De Kwakel, waarvan Rinus jarenlang een drijvende kracht en voorzitter was. Binnen de hechte vereniging werden talrijke toertochten georganiseerd en namen de leden deel aan Heinkel-treffens in binnen- en buitenland. De club groeide uit tot een groep vrienden die een gezamenlijke passie deelde.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan hun oud-voorzitter kwamen op de dag van zijn afscheid tientallen Heinkels naar De Kwakel. Met veel zorg en liefde reden de clubleden een bijzondere herdenkingsrit ter nagedachtenis aan de man die zoveel voor de vereniging betekende. Velen herinneren zich Rinus als een goedlachse levensgenieter. Iemand die vooral genoot wanneer ook anderen het naar hun zin hadden. Zijn gezin, familie, vrienden, de leden van de Heinkelclub en vele dorpsgenoten zullen zijn warme persoonlijkheid, gulle lach en grote hart nog lang missen.

Op de foto: Als eerbetoon aan hun oud-voorzitter kwamen op de dag van zijn afscheid tientallen Heinkels naar De Kwakel. Foto: aangeleverd.