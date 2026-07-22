Vlammen zichtbaar vanaf N201

Regio – In de nacht van maandag op dinsdag is in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Keurmeesterstraat nabij de N201 tussen Uithoorn en Amstelveen brand uitgebroken. Eerst was de melding brandgerucht en hierop ging brandweer Aalsmeer met de ladder van Amstelveen met spoed ter plaatse. Tijdens het aanrijden waren er al volop vlammen te zien op dak. Er bleek op de eerste etage van een bedrijfsunit brand te woeden, die al door het platte dak uitslaand was geworden. Hierop werd het alarm grote brand gegeven en kwamen meer brandweervoertuigen ter plaatse. Door snel ingrijpen kon de brand redelijk snel bedwongen worden. De brandgevolgen en waterschade zijn fors, over een oorzaak is nog niets bekend.

Op de foto: De brandgevolgen en waterschade zijn fors. Foto: Jan Uithol.