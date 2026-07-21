Tour de Kwakel: kleurrijke familie Harte

De Kwakel – Tour de Kwakel is een spel dat al generatieslang gespeeld wordt in De Kwakel. Het spel wordt door ouders met de paplepel ingegoten bij de kinderen. Zo zijn er families met een grote vertegenwoordiging in het deelnemersveld. Een van die families is de familie Harte, waarvan de leden deze Tour regelmatig in een gekleurde trui of pet terug te vinden zijn. Het gele tricot moet de familie voorlopig wel laten aan Jan van Schie.

Nederland kampt momenteel met droogte, maar in ’t Tourhome in De Kwakel is daar weinig van te merken. Er wordt aan de bar goed gehydrateerd en het regent punten. Oud-Tourwinnaar Jan van Schie profiteerde daar het beste van en leidt het algemeen klassement. Met een voorlopig puntentotaal van 132 lijkt het puntenrecord uit 2016 dit jaar vrijwel zeker te gaan sneuvelen.

Groot onderdeel van deze hoge scores zijn de extra punten, voor renners die op de juiste plaats in de daguitslag voorspelt zijn. Hier komt de familie Harte om de hoek kijken. Debutant Kees Harte droeg deze trui afgelopen week een aantal dagen met trots. Hij draagt de trui nu over aan Daphne van der Weele, vriendin van deelnemer Ferry Harte. Ferry’s vader, Jan Harte, rijdt momenteel in de grijze trui voor beste oudere. Debutant Wilfred Harte wordt klaargestoomd om in de toekomst de familie-eer hoog te houden.

Top 3 hetzelfde

In het ploegenklassement is de top 3 hetzelfde als na de 9e etappe. Ploeg Fancy Fair met Bart Peek, Antoine Groot, Daphne van der Weele, Kees van der Meer en Demi Voorn stonden de pet de gehele Tour nog niet af. De ploeg is erop gebrand als eerste ooit van begin tot eind het ploegenklassement te leiden.

Dat er in de leidende ploeg twee vrouwen zitten, mag geen verbazing wekken. De Tour de Kwakel heeft geen gebrek aan vrouwen in topposities. Met haar tweede plaats is Jolanda van Rijn momenteel de beste vrouw, maar ook Daphne (5) en Cynthia (6) doen nog volop mee voor de eindzege. Dat kan niet gezegd worden voor de jongeren in ’t Tourhome. Toch was het voor Roger Bartels een heugelijke week. Hij draagt naast de witte trui, sinds deze week ook een witte bef. Hij leidt het jongerenklassement en werd afgelopen vrijdag beëdigt als advocaat.

Tour de Kwakel pubquiz

Afgelopen zaterdag was het tijd voor de Tour de Kwakel pubquiz. Deelnemers konden de quiz op hun eigen tempo invullen. Het ging er fanatiek aan toe. Afkijken werd niet getolereerd en het was voor de eerste keer dit jaar stil in ’t Tourhome. De winst werd betwist door Wery Koeleman en vriend van de Tour de Kwakel Dennis Mohlen. Laatstgenoemde ging er na een benaderingsvraag met de winst vandoor. Na deze gezellige zaterdagmiddag kijkt de Tourdirectie uit naar een mooie laatste week van de Tour. De verschillen in de Kwakelse klassementen zijn nog klein en er beloven, met onder andere tweemaal een finish bovenop Alpe d’Huez, nog mooie ritten in de Tour de France aan te komen.

Stand na de 15e etappe: Jan van Schie 132, Jolanda van Rijn 131, Jim Voorn 130, Chris Verhoef 130. Daphne van der Weele 129. Rode trui: Daphne van der Weele 35, Chris Verhoef 34, Jan van Schie 34. Ploegenklassement: Fancy Fair 400, Kwakelse Dijkentocht 394, Elisabeth fietstocht 394.

Kleurrijke familie Harte. Foto: aangeleverd.