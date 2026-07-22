Vraag naar woningen Uithoorn blijft onverminderd groot

Uithoorn – In de gemeente Uithoorn blijft de druk op de woningmarkt groot. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2025, dat inzicht geeft in de woonwensen en woningbehoefte van inwoners in de regio.

Tussen 2023 en 2025 is het aantal huishoudens in de gemeente Uithoorn gestegen van 13.747 naar 14.077. In dezelfde periode groeide de woningvoorraad van 13.572 naar 13.801 woningen. Ondanks deze toename blijft de vraag naar woningen groot. In 2025 bestond 60% van de woningvoorraad uit koopwoningen. Daarnaast was 30% van de woningen een corporatiewoning en 10% een particuliere huurwoning. Deze verdeling is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2021 en 2023.

De inkomens van huishoudens sluiten niet altijd aan bij het beschikbare woningaanbod. Net als in 2023 zijn er in 2025 meer huishoudens met een laag inkomen (35%) dan sociale huurwoningen (29%). Ook voor huishoudens met een middeninkomen blijft het lastig een passende woning te vinden. Hun aandeel (22%) is groter dan het aantal woningen dat voor deze groep betaalbaar is.

65-plussers

De resultaten laten zien dat wonen en ouder worden een belangrijk thema is. Een kwart van de huishoudens in Uithoorn en De Kwakel bestaat uit 65-plussers. Van hen vindt 49% de huidige woning geschikt om oud in te worden. De andere helft vindt de woning daarvoor nog niet geschikt. Van deze groep wil bijna de helft voorlopig geen actie ondernemen. Een derde (33%) wil de huidige woning laten aanpassen en 21% wil verhuizen naar een woning die beter aansluit bij de wensen voor later.

Ruim de helft van de huishoudens in de gemeente Uithoorn heeft mogelijk verhuisplannen. Van hen wil 22% zeker binnen twee jaar verhuizen en 29% mogelijk. De verhuisgeneigdheid is vergelijkbaar met die in de deelregio en iets lager dan in de MRA. Vier op de tien huishoudens die willen verhuizen, blijven het liefst in Uithoorn of De Kwakel wonen. Van de huishoudens die binnen of naar de gemeente willen verhuizen, zoekt 37% een eengezinswoning en 27% een meergezinswoning. Nog eens 36% heeft geen voorkeur. De meerderheid is op zoek naar een koopwoning (62%). Daarnaast zoekt ongeveer een derde (33%) een sociale huurwoning. De overige 5% is opzoek naar een middenhuur of dure huurwoning.

Ontevreden over OV

Ondanks de verhuiswensen zijn inwoners positief over hun woonomgeving. Zij waarderen hun woning gemiddeld met een 8,3. Dat is hoger dan het gemiddelde in de MRA (8,0) en vrijwel gelijk aan de score in 2023. Ook zijn inwoners tevreden over hun buurt. De veiligheid in de avonduren beoordelen zij gemiddeld met een 7,5.

Over het openbaar vervoer zijn inwoners minder tevreden dan gemiddeld in de MRA (6,5 tegenover 7,2). De verschillen tussen wijken zijn daarbij groot. In het Centrum krijgt het openbaar vervoer een 7,3, terwijl het in De Kwakel wordt beoordeeld met een 5,4. De Kwakel scoort juist bovengemiddeld op buurttevredenheid, met een waardering van 8,1.

Wethouder Ferry Hoekstra: “Hartelijk dank aan alle inwoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Hun bijdrage geeft ons waardevolle inzichten in de woonwensen en woonervaringen van onze inwoners en helpt ons bij toekomstige keuzes. De uitkomsten van het WiMRA-onderzoek bevestigen dat Uithoorn en De Kwakel aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en te leven. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar woningen groot blijft. Daarom blijven we werken aan voldoende en betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren.”

Op de foto: In gemeente Uithoorn blijft de vraag naar woningen groot. Foto: Gemeente Uithoorn.