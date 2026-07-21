Ontspanning en muziek in Careyn Maria-Oord

De Ronde Venen/Vinkeveen – In woonzorgcentrum Careyn Maria-Oord in Vinkeveen stond de afgelopen week volledig in het teken van de jaarlijkse zomerweek. Bewoners konden deelnemen aan een gevarieerd programma met sportieve, muzikale en ontspannende activiteiten, georganiseerd door het team Welzijn en ondersteund door een grote groep vrijwilligers.

De zomerweek ging maandag van start met een jeu-de-boulestoernooi op het terras. Drie teams namen het tegen elkaar op in een sportieve strijd, waarbij fanatisme en gezelligheid hand in hand gingen. Onder het genot van koffie en koek genoten de deelnemers van het samenzijn en de ontspannen sfeer.

‘Stil worden in jezelf’

Later die ochtend volgde een klanksessie met als thema ‘Stil worden in jezelf’. Tijdens de bijeenkomst kregen bewoners kruideninfusies van kamille en citroenmelisse geserveerd, gecombineerd met pure chocolade. Een gedicht, een korte meditatie en verschillende klankervaringen zorgden voor een rustige en ontspannen ochtend, die door de deelnemers positief werd ontvangen.

Muziek speelde ook een belangrijke rol tijdens de zomerweek. Op dinsdagochtend vond een playbackshow plaats met optredens van medewerkers, vrijwilligers en zelfs een bewoner. Bekende artiesten en groepen kwamen voorbij, waaronder Dorus, de Havenzangers, de Gebroeders Hollenboer, The Three Degrees en Linda, Roos & Jessica. Veel bewoners zongen enthousiast mee met de herkenbare nummers.

Woensdag stond in het teken van ontmoeting. Op het terras voor Maria-Oord konden bewoners onder het genot van koffie en koek met elkaar in gesprek. Daarnaast kregen zij de gelegenheid om samen met vrijwilligers en zorgmedewerkers de nabijgelegen jaarmarkt te bezoeken.

‘Feest op het Plein’

Een van de hoogtepunten van de week was het optreden van entertainer Rudi Scafili op donderdagmiddag. Met muziek uit verschillende landen nam hij de aanwezigen mee op een muzikale wereldreis. Daarbij werden zomerse mocktails, kaas, worst en verse haring geserveerd. De muziek zorgde ervoor dat veel bewoners niet stil konden blijven zitten en enthousiast meededen.

De zomerweek werd vrijdag afgesloten met het traditionele ‘Feest op het Plein’. Het terras bij de receptie vormde het decor voor een gezellige middag en avond met muziek van dj Tuk Tuk, die inspeelde op verzoeknummers van de bewoners. Eeterij De Soepkeetel verzorgde hamburgers en verse friet, terwijl vanille-aardbeienijs voor een zomerse afsluiting zorgde.

Volgens Careyn Maria-Oord was de zomerweek opnieuw een groot succes. De organisatie benadrukt daarbij de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers, die gedurende de hele week hebben bijgedragen aan het slagen van het programma.

Ontspanning en muziek in Careyn Maria-Oord. Foto: aangeleverd.