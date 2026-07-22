SCAU cultureel seizoen 2026/2027 veelzijdig en kleurrijk

Uithoorn – De liefhebber van kleinkunst en klassieke muziek kan zich alvast verheugen op een afwisselend en kleurrijk seizoen 2026/2027 van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn). Al sinds 1993 organiseren de enthousiaste vrijwilligers jaarlijks acht activiteiten in De Schutse te Uithoorn. Vanaf september tot en met april is het elke derde zondag in de maand raak: ‘s middags om half drie staan er professionele artiesten en musici op het podium, die het publiek elke keer weer een fantastische middag weten te bezorgen.

Klassiek

Het Hexagon Ensemble opent het bal 20 september met ‘Sweet Memories’: in hun allerlaatste seizoen blikken zij na 36 jaar terug op de werken die zij het liefst speelden. In 2027 is het precies tweehonderd jaar geleden dat Schubert zijn beroemde liederencyclus ‘Winterreise’ componeerde; bariton Raoul Steffani en pianist Frans van Tuijl leggen 15 november de zielenroerselen van een eenzame reiziger bloot. Het nieuwjaarsconcert 17 januari wordt verzorgd door de vijf jonge blazers van het Conical Brass Quintet, dat al eerder met veel succes optrad bij de SCAU. Ongelooflijk blij is de SCAU met de komst van het gerenommeerde Delta Piano Trio, dat 21 maart onder andere piano-trio’s speelt van broer en zus Felix en Fanny Mendelssohn.

Kleinkunst

Acteur en regisseur Marcel Hensema (bekend van ‘Hollands Hoop’) brengt 18 oktober de solo-toneelvoorstelling ‘Eldorado’, over perikelen op een klein stacaravanparkje op het Groningse platteland. In december geen kerstconcert, maar 20 december een intiem theaterconcert met singer/songwriter Yorick van Norden met als titel: ‘Abbey Road: The Beatles, Pink Floyd en ik’. Op 21 februari is er ruimte voor cabaret met Stefan Hendrikx: in zijn show ‘In perspectief’ laat hij zijn fantasie de vrije loop. En tenslotte een spetterende seizoen afsluiting 18 april met boogiewoogie en blues door het Martijn Schok Trio met zangeres Greta Holtrop.

Abonnementen en losse kaarten

Er zijn drie abonnementsvormen mogelijk: een passe-partout voor alle acht evenementen of een keuze-abonnement voor zes of vier activiteiten. Losse kaarten kosten 18 euro. Jongeren onder de 16 jaar betalen slechts 11 euro. Abonnementen en losse kaarten zijn online te bestellen via de website www.scau.nl. Klik op tickets of kaarten bestellen (blauwe balk) en volg de instructies.

De brochure is gratis af te halen in de Readshop (Winkelcentrum Zijdelwaard, naast Jumbo) en in de bibliotheek.

Op de foto: Het Delta Piano Trio. Foto: aangeleverd.