Succesvolle examens bij Horangi Taekwondo Mijdrecht

De Ronde Venen/Mijdrecht – In sporthal De Willisstee in Wilnis hadden ouders en fans zich afgelopen maandag verzameld op de tribune en stonden de examenkandidaten met een gezonde spanning klaar in de sporthal. De trainers Bas Bokkes en Remko van Gerven van Horangi Taekwondo Mijdrecht werden geassisteerd door Sebastiaan Haverhoek en Martien Hogenboom voor het afnemen van de examens.

Elk seizoen organiseert Horangi Taekwondo twee keer examens. De tweede keer examens zijn altijd net voor de zomervakantie. Horangi Taekwondo leidt op tot hun zwarte band, door op alle onderdelen van taekwondo te trainen. Alle examens tot aan de zwarte band mogen zij ook zelf afnemen. De examens vanaf zwarte band, zijn landelijke examens georganiseerd door de Taekwondo Bond Nederland.

Het taekwondo examen bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste examenonderdeel is poomse, dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden gedaan. Tijdens de stapsparring valt een persoon aan en de ander maakt een verdediging en tegenaanval. De examenkandidaten lieten zien dat zij hun technieken ook in relatie tot een tegenstander prima beheersen.

Traptechnieken

Het uitvoeren van alle verschillende traptechnieken op het kussen is een conditioneel en technisch onderdeel. De technieken moeten correct worden uitgevoerd, ook als de kandidaten vermoeid raken. Bij het onderdeel sparren hebben de examenkandidaten de examinatoren ervan overtuigd dat ze veel variatie in huis hebben. Zowel aanvallend door zelfverzekerd en doelgericht te zijn als verdedigend waarbij het gaat om snel en doordacht te reageren op een aanval. De sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de graduatie.

Extra spannend

Voor de hogere banden behoort een breektest ook tot de examenonderdelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor examenkandidaten onder de 15 jaar en van 15 jaar en ouder. De jongere kandidaten moeten een houten plankje van 1 cm breken, terwijl de oudere kandidaten een plankje van bijna 2 cm dik moeten breken met een correcte techniek. Dit examenonderdeel is altijd extra spannend. Elke kandidaat heeft maar drie pogingen om de breektest goed uit te voeren, als dat niet lukt weet je meteen dat je niet geslaagd bent. Casper en Nilla hebben dit onderdeel heel goed uitgevoerd en hebben hun plank bij de eerste poging met een correcte techniek.

De geslaagden zijn: gele slip Job Smit, Elliot Marquerink; gele band Amelie Straathof, Martin Straathof, Sverre Pieterse Bo de Vries en Thijmen Kok; groene slip Rick van Doeland; groene band Eline Al Msalma; rode slip Nilla Roos; rode band Casper van Stempvoort.

Succesvolle examens bij Horangi Taekwondo Mijdrecht. Foto: aangeleverd.