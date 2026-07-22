Brand woning Prinses Christinalaan in Uithoorn

Uithoorn – Zaterdagochtend is tijdens werkzaamheden brand ontstaan in een woning aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn. Bouwvakkers waren aan het werk in de woning toen het onder de vloer in de kruipruimte begon te roken. In eerste instantie probeerden de werklieden nog zelf met emmers water te blussen maar toen dat niet lukte werd de brandweer gealarmeerd. Die reed korte tijd later met twee bluswagens en de ladderwagen van Amstelveen de straat in, gevolgd door politie en ambulance. Met een zaag werd een gat in de vloer gemaakt en de brand geblust. Hierna werd de woning geventileerd. Een bouwvakker is door ambulancemedewerkers gecontroleerd vanwege het inademen van rook, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op de foto: Brand in woning. Foto: Jan Uithol.