Sloopbesluit Cazas Wonen brengt duidelijkheid

De Ronde Venen – Voor 37 woningen aan de Koningin Julianalaan, Raadhuislaan en Prinses Wilhelminalaan in Mijdrecht is het doek definitief gevallen. Woningcorporatie Cazas Wonen heeft besloten de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Daarmee treedt ook het sociaal plan in werking, waardoor bewoners recht krijgen op begeleiding, urgentie bij het zoeken naar een andere woning en een verhuisvergoeding.

Volgens Cazas verkeren de woningen in een zodanige staat dat renovatie geen duurzame oplossing meer biedt. De corporatie zegt vooraf uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar de mogelijkheden om de woningen te behouden.

‘Gekozen voor sloop’

“We onderzoeken altijd eerst of renovatie mogelijk is”, laat Cazas weten. “Voor deze woningen bleek, dat renovatie een grote investering zou vragen, zonder dat de woningen daarmee voldoende kwaliteit en duurzaamheid voor de toekomst krijgen. Daarom is gekozen voor sloop en nieuwbouw.”

De corporatie baseert het besluit naar eigen zeggen op een combinatie van technische, bouwkundige, financiële en volkshuisvestelijke onderzoeken. Op vragen over de openbaarmaking van de onderliggende rapporten blijft Cazas terughoudend. De corporatie zegt de hoofdlijnen van de afwegingen te delen met bewoners en andere belanghebbenden, maar geeft niet aan of de volledige rapportages openbaar worden gemaakt.

Verhuizen

Van de 37 woningen stonden er al vijf leeg. Inmiddels hebben vijftien huishoudens volgens Cazas een andere woning geaccepteerd. Een groot deel daarvan is al verhuisd. De overige bewoners beschikken over een urgentieverklaring en worden persoonlijk begeleid.

Een garantie dat alle bewoners binnen De Ronde Venen een vergelijkbare woning kunnen vinden, kan de corporatie echter niet geven. De urgentieverklaring geldt voor de hele regio Utrecht. Bewoners kunnen daarbij reageren op zowel appartementen als eengezinswoningen. “Dat hangt af van het beschikbare aanbod, de persoonlijke situatie en de regels voor passend toewijzen”, aldus Cazas. “Wel zetten we ons maximaal in om iedere bewoner zo goed mogelijk te helpen.”

Bewoners ontvangen een wettelijk vastgestelde verhuis- en inrichtingskostenvergoeding van 7.926 euro (prijspeil 2026). Daarnaast krijgen zij een maand huurkorting om dubbele woonlasten te voorkomen.

Terugkeer onzeker

Een deel van de bewoners hoopt na de nieuwbouw terug te kunnen keren naar de locatie. Cazas houdt die mogelijkheid nadrukkelijk open, maar harde garanties zijn er nog niet. “Of terugkeer mogelijk is, hangt volgens de corporatie af van de uiteindelijke woningtypen, het inkomen en de huishoudsituatie van bewoners en de geldende toewijzingsregels.” Ook is nog onbekend hoeveel woningen eventueel voor terugkerende bewoners worden gereserveerd.

Over de toekomstige huurprijzen bestaat eveneens nog geen duidelijkheid. Wel stelt Cazas, dat de bedoeling is om sociale huurwoningen te bouwen die binnen de regels voor sociale huur en passend toewijzen vallen. “Betaalbaarheid blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.”

Meer woningen

Samen met de gemeente werkt Cazas inmiddels aan de plannen voor herontwikkeling van de locatie nabij het centrum van Mijdrecht. Wethouder Maarten van Uden sprak eerder de verwachting uit dat op de locatie meer woningen kunnen worden gebouwd dan er nu staan. Hoeveel woningen uiteindelijk terugkomen, kan Cazas echter nog niet zeggen. Naar verwachting wordt begin 2027 een ruimtelijk kader aan de gemeenteraad voorgelegd, waarin de hoofdlijnen van de nieuwbouw worden vastgelegd.

Dat het sloopbesluit al is genomen terwijl de nieuwbouwplannen nog niet zijn uitgewerkt, roept bij sommige bewoners vragen op. Volgens Cazas was het niet wenselijk langer te wachten. Idealiter nemen we een sloopbesluit en een besluit over de nieuwbouw tegelijkertijd. Maar de staat van de woningen gaat sneller achteruit dan we de planvorming kunnen versnellen. Door nu duidelijkheid te geven kunnen bewoners direct gebruikmaken van het sociaal plan en tijdig op zoek gaan naar een andere woning.”

Buurtgevoel

De corporatie erkent dat het besluit verder gaat dan alleen stenen en woningen. Voor veel bewoners staat ook hun sociale netwerk onder druk. Het betekent afscheid nemen van een plek waar zij zich thuis voelen en waar buren naar elkaar omkijken”, aldus Cazas. “Dat gevoel nemen we serieus. Juist daarom willen we ervaringen van bewoners meenemen in de plannen voor de nieuwbouw.”

De daadwerkelijke sloop staat voorlopig gepland voor de eerste helft van 2028. Tot die tijd blijft Cazas verantwoordelijk voor onderhoud en leefbaarheid in de wijk. Leegkomende woningen worden waar mogelijk tijdelijk verhuurd om verloedering te voorkomen.

Voor 37 woningen aan de Koningin Julianalaan, Raadhuislaan en Prinses Wilhelminalaan in Mijdrecht is het doek definitief gevallen. Foto: aangeleverd.