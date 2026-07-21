Luisterboeken deze vakantie populair

Uithoorn – Steeds meer Nederlanders ontdekken het gemak van luisterboeken. Uit het GfK-SMB-kwartaalonderzoek naar lees-, leen- en koopgedrag, gepresenteerd door KVB Boekwerk in juni blijkt dat inmiddels 28 procent van de Nederlanders wel eens naar een luisterboek luistert. Ook het aantal geluisterde boeken stijgt. Tegelijk verschuift de manier waarop mensen boeken tot zich nemen: niet alleen lezen, maar ook luisteren en digitaal lenen wordt steeds normaler.

Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij wat de Bibliotheek Amstelland in de regio ziet. “We merken dat veel mensen nog niet weten dat ze met hun Biebpas ook toegang hebben tot een uitgebreide onlinecollectie”, vertelt Femke Bakker van Bibliotheek Amstelland. “Juist in de zomer is dat een mooie verrassing. Of je nu op reis gaat, thuis ontspant of onderweg bent: je hebt altijd een goed verhaal bij je.”

Van bezit naar toegang

Een groot deel van de e-books en luisterboeken wordt niet meer gekocht, maar geleend via abonnementen of de onlinebibliotheek. Lezen gebeurt steeds vaker op het moment dat het uitkomt, via smartphone, tablet of laptop. Steeds meer mensen combineren verschillende vormen van lezen en luisteren, waardoor verhalen op nieuwe manieren tot leven komen.

Zomeractie

Voor wie nog geen lid is, heeft de bibliotheek een zomeractie, waarmee nieuwe leden voordelig lid worden. Kinderen zijn altijd gratis lid. Nieuwe en bestaande leden krijgen direct toegang tot het volledige online aanbod.

De Bibliotheek Amstelland wil met deze actie laten zien hoe makkelijk en leuk het is om digitaal te lezen, luisteren en leren. “Of je nu je favoriete schrijver opnieuw ontdekt of iets totaal nieuws probeert: de bibliotheek is er altijd, ook online.”

Meer informatie: www.debibliotheekamstelland.nl.

Luisterboeken zijn deze vakantie populair. Foto: aangeleverd.