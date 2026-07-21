Zomerse poppenkast op De Olievaar

Uithoorn – Wie deze zomer niet op vakantie gaat, hoeft zich in Uithoorn niet te vervelen. Dorpsboerderij De Olievaar aan de Johan Enschedeweg 600 in Uithoorn biedt zaterdag 26 juli een laagdrempelig uitje voor gezinnen met jonge kinderen: een middag vol dieren, speelplezier en natuurlijk een vrolijke poppenkastvoorstelling. De voorstellingen beginnen om 14.00 uur en 15.30 uur. De toegang is gratis.

Vaste poppenkastspeler Gerard Zelen keert terug naar De Olievaar met zijn nieuwe voorstelling Zomerzon. In het verhaal maakt Ernie zich klaar voor de vakantie. Zijn koffer staat al gereed, totdat Bert ontdekt dat er iets essentieels ontbreekt: Ernie is de zon vergeten mee te nemen. Dat roept meteen een bijzondere vraag op: hoe neem je de zon eigenlijk mee op reis? En weet Ernie daar een oplossing voor te vinden?

Kracht in de eenvoud

De kracht van de traditionele poppenkast schuilt nog altijd in haar eenvoud. Met humor, verrassingen en veel interactie weet Gerard Zelen jong en oud mee te nemen in het avontuur van Ernie en Bert. Voor kinderen is het een herkenbare en actieve voorstelling, terwijl ouders en grootouders vaak net zo hard meegenieten.

Een bezoek aan De Olievaar biedt bovendien meer dan alleen de poppenkast. Kinderen kunnen kennismaken met de boerderijdieren, spelen op het terrein en genieten van alles wat de dorpsboerderij te bieden heeft. In het Theehuis kunnen bezoekers terecht voor een kop koffie, een verfrissend drankje of een kleine versnapering.

Zo wordt een middag op De Olievaar niet alleen een voorstelling, maar ook een moment om samen van de zomer te genieten. Dorpsboerderij De Olievaar heet iedereen op zaterdag 26 juli van harte welkom voor een gezellige en ontspannen zomermiddag.

Poppenkastspeler Gerard Zelen keert terug naar De Olievaar met zijn nieuwe voorstelling Zomerzon. Foto: aangeleverd.