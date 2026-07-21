Senioren ontdekken kansen kunstmatige intelligentie

Uithoorn – Kunstmatige intelligentie (AI) is allang niet meer alleen iets voor technologiebedrijven of jongeren. Steeds vaker krijgen ook senioren ermee te maken, bijvoorbeeld via zoekmachines, digitale assistenten of online dienstverlening.

Om ouderen wegwijs te maken in deze snel veranderende digitale wereld organiseren KBO Noord-Holland en KBO Uithoorn donderdag 10 september om 13.30 uur een workshop in buurthuis Ponderosa aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Deelname is volledig gratis voor leden van KBO. Niet-leden betalen 20 euro per persoon. Direct lid worden kan ook. Een lidmaatschap van KBO Uithoorn kost 35 euro per jaar. Een tweede persoon op hetzelfde adres betaalt 25 euro per jaar.

Onder het motto ‘Begrijp het, gebruik het, vertrouw het’ maken deelnemers op een laagdrempelige manier kennis met de mogelijkheden en beperkingen van AI. Daarbij staat niet alleen de techniek centraal, maar ook de vraag hoe ouderen deze nieuwe hulpmiddelen veilig en verantwoord kunnen inzetten in het dagelijks leven.

Gratis toegankelijk

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Van het plannen van een reis tot het zoeken naar informatie of het beantwoorden van praktische vragen: veel digitale toepassingen maken inmiddels gebruik van AI. Tegelijkertijd roept deze ontwikkeling ook vragen op over betrouwbaarheid, privacy en digitale zelfstandigheid. Juist voor senioren kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen feitelijke informatie en automatisch gegenereerde antwoorden. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers uitleg in begrijpelijke taal en kunnen zij zelf oefenen op een meegebrachte laptop of tablet. De organisatie kiest bewust voor een rustig tempo en persoonlijke begeleiding, zodat er ruimte is voor vragen en individuele ondersteuning.

De workshop is gratis toegankelijk voor leden van de KBO. Niet-leden betalen twintig euro. Wie zich aansluit bij KBO Uithoorn betaalt jaarlijks 35 euro contributie; voor een tweede huisgenoot geldt een gereduceerd tarief van 25 euro. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 september in buurthuis Ponderosa aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn. De inloop begint om 13.00 uur, waarna het programma om 13.30 uur van start gaat. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden verplicht via info@kbonoordholland.nl.

Met de workshop speelt de ouderenorganisatie in op een ontwikkeling die steeds nadrukkelijker aanwezig is in het dagelijks leven. Waar eerdere generaties leerden omgaan met internet en smartphones, dient zich nu een nieuwe digitale revolutie aan. De vraag is niet zozeer of mensen met AI in aanraking komen, maar hoe zij dat op een verstandige en zelfverzekerde manier kunnen doen. Dat maakt initiatieven als deze niet alleen leerzaam, maar ook maatschappelijk relevant.

Senioren ontdekken de kansen van kunstmatige intelligentie. Foto: aangeleverd.