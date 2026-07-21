Boottocht Stichting SAM gaat niet door!

Aalsmeer – Door achterstallig onderhoud zijn op dit moment veel bruggen in Nederland afgesloten of in reparatie. Helaas heeft dit ook gevolgen voor de jaarlijkse boottocht van Stichting SAM. Rederij Celjo kan de aanmeerplaats in het Amsterdamse Bos niet bereiken. Tot grote spijt van Stichting SAM kan daarom de boottocht dit jaar niet door gaan.

Stichting SAM vindt dit heel jammer en begrijpt dat dit voor veel deelnemers een teleurstelling is. Uiteraard hoopt SAM volgend jaar weer een mooie boottocht aan te kunnen bieden.

Foto: Vlag uit tijdens de boottocht van Stichting SAM (aangeleverd).