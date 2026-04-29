Demonstraties tegen en voor komst statushouders in Aalsmeer

Aalsmeer – Het college van B&W heeft op 24 april van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bericht ontvangen dat 40 ‘nareizigers’ (statushouders) vanaf 4 mei aanstaande onderdak krijgen in Hotel Restaurant De Jonge Heertjes aan het Raadhuisplein 16. De nareizigers die het betreft zijn vrouwen en kinderen die op dit moment nog in de noodopvang verblijven. Begeleiding in het hotel zal vanuit het COA plaatsvinden. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft het COA opdracht gegeven om statushouders versneld naar hotels te brengen in de gemeente waar zij aan toegewezen zijn, nadat zij het aanmeldproces in Zevenaar hebben doorlopen. Over deze maatregel heeft het departement gemeenten separaat per brief geïnformeerd.

Geen AZC

Nareizigers zijn statushouders die een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben waardoor ze (tijdelijk) in Nederland mogen blijven. Wettelijk zijn zij inwoners van Nederland en de gemeente waar ze uiteindelijk definitief geplaatst worden. Het gaat hier niet om opvang van asielzoekers (zonder verblijfsstatus) en er is dus geen sprake van een AZC. De gemeente is geen partij in deze ontwikkeling en heeft alleen een rol in het bewaken van de lokale regelgeving. Het COA draagt de volledige kosten van de hotelopvang. Bij de gemeente ligt de wettelijke taak de huisvesting van statushouders vervolgens via de eigen woningvoorraad of bijvoorbeeld de HAR+ regeling over te nemen.

Contract

Het contract tussen het COA en Hotel Restaurant De Jonge Heertjes gaat aanstaande 4 mei in en loopt tot en met 4 november 2026, en heeft een looptijd van 6 maanden. Het college zal de eigenaar van het hotel én het COA zo spoedig mogelijk berichten dat zal worden toegezien op naleving van de lokale regelgeving waaronder de maximale verblijfstermijn van 4 maanden. Ten aanzien van permanente huisvesting zal door de gemeente worden gehandeld conform de geldende regels betreffende woningverdeling en de wettelijke taakstelling.

Draagkracht onder druk

“Uitgangspunt is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, binnen de draagkracht van onze relatief kleine gemeente. Die draagkracht staat onder druk door de schaal van huisvesting van arbeidsmigranten en opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne”, aldus burgemeester en wethouders in een schrijven aan de gemeenteraad.

Voor en tegen demonstraties

Op de voorgenomen huisvesting van veertig statushouders (vrouwen en kinderen) in Hotel de Jonge Heertjes volgde een uitnodiging voor een vreedzaam protest op het Raadhuisplein: Aalsmeer in Verzet. Volgens organisator Ben Steenstra heeft Aalsmeer al de handen vol aan de opvang, cq. huisvesting van arbeidsmigranten en vluchtelingen uit Oekraïne. “Aalsmeer heeft genoeg gehad”, zo luidde de oproep om te komen protesteren. “Dit gaat niet om migranten haten of niemand willen helpen, maar om een grens die al veel te lang wordt overschreden. Mensen maken zich zorgen over hun eigen leefomgeving, hun kinderen, hun straat en de toekomst van Aalsmeer.” Vanuit de kerk werd direct ook een actie opgezet. Deze groep vindt dat deze tijdelijke opvang door moet kunnen gaan. Met bordjes ‘welkom’ werd tegengas gegeven. De demonstratie tegen de tijdelijke omtovering van hotel naar opvang bracht veel demonstranten, zo’n 200 in totaal, en heel wat kijkers op de been en natuurlijk waren de politie en de ME ruim en opvallend aanwezig rondom het Raadhuisplein. Maar, ze hoefden niet in te grijpen. Het bleef bij woorden en spandoeken.

Beslissing

Burgemeester Gido Oude Kotte: “De demonstraties voor en tegen de komst van statushouders zijn dinsdagavond van beide kanten vreedzaam verlopen. Dat geeft wat ons betreft aan dat Aalsmeerders heel goed in staat zijn om hun mening te laten horen, zoals dat in een democratische rechtsstaat hoort.” De gemeente wil overigens nogmaals benadrukken dat het een afspraak betreft tussen het COA en het hotel. Uiteraard heeft de gemeente hier wel een stem in. Besloten is om de gestelde raadsvragen te beantwoorden en de loop van deze week met een beslissing (ja of nee) te komen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl (demonstraties voor- en tegenstanders op het Raadhuisplein).