Swingende Dorpsquiz brengt Abcoude en Baambrugge samen

Abcoude – De Dorpskerk Abcoude verandert zaterdag 13 juni in een levendige quizarena waar teams strijden, meezingen en samen lachen tijdens de eerste Swingende Dorpsquiz. Een gezellige en verrassende avond uit voor iedereen die houdt van een vleugje competitie, gezelligheid, muziek en weetjes over Abcoude en Baambrugge. De kaartverkoop is gestart tijdens Koningsdag, waar bezoekers van de vrijmarkt al direct tickets konden kopen bij de promotiekraam in de Hoogstraat Abcoude.

De Swingende Dorpsquiz is een initiatief van Lionsclub Abcoude-Baambrugge en draait om verbinding en vooral gezelligheid in het dorp. De opbrengst van de avond gaat naar de restauratie van de Dorpskerk Abcoude. Als herkenbaar baken in het dorp en plek van ontmoeting bij talloze sociale en culturele momenten, verdient dit gebouw het om ook voor toekomstige generaties behouden te blijven.

De Swingende Dorpsquiz wordt een gezellige avond met muziek, lokale herkenning en interactieve rondes. Teams van zes personen nemen het tegen elkaar op in verschillende quizonderdelen, variërend van dorpskennis en beeldvragen tot swingende muziekrondes en een spannende finale. Een avond vol afwisseling en vooral veel plezier voor zowel fanatieke quizliefhebbers als deelnemers die gewoon een leuke avond willen beleven.

De quiz is toegankelijk voor iedereen: deelnemen met vrienden, buren of familie, maar ook als bedrijfsuitje. Voor bedrijven zijn er een beperkt aantal teamtafels van acht personen beschikbaar, ideaal als origineel teamuitje of om relaties uit te nodigen in een informele setting.

De avond start om 19.30 uur met ontvangst in de Dorpskerk Abcoude, gevolgd door drie quizrondes, een finale en tot 23.00 uur is er een feestelijke afsluiting met DJ. Tickets zijn verkrijgbaar via de Lions-website en kosten 15 euro per persoon (tafels van zes personen). Wie zich met minder personen aanmeldt, wordt gezellig aan een tafel met andere dorpsgenoten geplaatst. Voor bedrijven is een beperkt aantal teamtafels van acht personen beschikbaar voor 200 euro.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de Lions-website: lions-abcoude-baambrugge.nl.

Op de foto: Swingende Dorpsquiz brengt Abcoude en Baambrugge samen. Foto: visual aangeleverd.