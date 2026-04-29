Mijdrecht – Ruim een week geleden mocht de Show- & Marchingband de aankomst verzorgen van het grote bloemencorso Bollenstreek in Haarlem. Nu een week later was het ook de beurt aan de lichting nieuwe jeugdleden, die overgekomen zijn uit de eigen opleiding MusicKidz van VIOS.

Zij mochten voor de eerste keer op pad om de kinderen met hun lampionnen naar de voormalige velden van SV Argon te leiden. Al bij vertrek ’s avonds vanuit het dorp kwamen er al heel veel kinderen en ouders mee en deze stoet werd alsmaar langer. De Show- & Marchingband had zich ook goed voorbereid en alle instrumenten voorzien van lichtjes zodat de optocht nog feestelijker werd.

Maandagochtend was het traditiegetrouw natuurlijk tijd voor de Oranjeparade. Vanaf het clubgebouw eerst op pad naar de senioren van wooncomplex de Kom en Zonnehuis Majella. Daarna konden vanaf het dorp starten voor de terugweg richting kermis en Windmolen-terrein.

Terug in het clubgebouw kreeg de vereniging nog een verrassing van één van de ereleden Huub en zijn vrouw. Zij hadden voor hun 60-jarig huwelijksfeest als cadeau enveloppen gevraagd voor een goed doel. Dat bleek een jeugdfonds voor de Muziekvereniging VIOS te zijn, dat onder luid applaus aan de voorzitter werd overhandigd.

Op de foto: VIOS goed op pad op Koningsdag. Foto: aangeleverd.