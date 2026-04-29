Aquarellen Hetty Vermeulen bij Croonstadt

Mijdrecht – Als kind kreeg Hetty Vermeulen al een aquarelset van haar broer voor haar verjaardag. Haar ouders en broers schilderden in hun vrije tijd in de tijd dat ze nog geen tv hadden en de schilderspullen altijd mee op vakantie gingen.

Hetty is een autodidact. Ze schilderde in eerste instantie zo realistisch mogelijk, maar werd steeds losser in haar werk. De laatste jaren vindt zij het heerlijk om intuïtief te schilderen en haar creaties zo spontaan mogelijk te laten ontstaan.

Bij de expositie bij gezondheidscentrum Croonstadt aan de Croonstadtlaan 1-3 in Mijdrecht toont zij voornamelijk geabstraheerde landschappen in aquarel. Daarbij gebruikt ze een heel beperkt palet. De expositie loopt van 30 april tot 25 augustus.

Op de foto: Werk van Hetty Vermeulen. Foto: aangeleverd.