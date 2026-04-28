Rozenpenning voor ‘oranjeman’ Rob Severin

Aalsmeer – Tijdens Koningsdag heeft burgemeester Gido Oude Kotte de Rozenpenning van Aalsmeer uitgereikt aan Rob Severin. Rob kreeg deze bijzondere onderscheiding voor zijn grote inzet met voor de Aalsmeerse gemeenschap, al ruim 30 jaar en met hart en ziel. Sinds 2002 is Rob de oprichter, voorzitter en drijvende kracht achter Stichting Oranjecomité Aalsmeer. Onder zijn leiding groeide de familiedag op Koningsdag op het Raadhuisplein uit tot een geliefde traditie, waar jong en oud elk jaar weer naar uitkijken.

Rob is daarnaast actief als vrijwilliger bij diverse andere evenementen en organisaties, waaronder Ophelia Onbeperkt en het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. “Rob is een man van weinig woorden, maar van grote daden”, zei burgemeester Gido Oude Kotte. “Met zijn betrouwbaarheid, praktische instelling en maatschappelijke betrokkenheid maakt hij het verschil voor heel veel Aalsmeerders.”

Rob werd overigens behoorlijk overdonderd. Hij dacht de trap van het Raadhuis op te lopen voor de jaarlijkse foto met de groep vrijwilligers, waaronder zijn vrouw Corina en zoons Milan en Bob, van het Oranjecomité. Dat hij de Rozenpenning zou krijgen is tot het moment van uitreiking goed geheim gebleven. Rob is uiteraard heel trots, het gaf hem net het duwtje om toch door te gaan met het organiseren van de familiedag op Koningsdag. “Het is ieder jaar moeilijk om vrijwilligers te vinden, maar als ik op de dag zelf rondloop en zoveel blije mensen zie, ben ik tevreden. Daar doe ik het voor. Maar, ik organiseer de dag niet alleen hoor. We doen het met z’n allen en met veel plezier!”

Foto's: Rozenpenning uitgereikt aan Rob Severin door de burgemeester.


