Opvang 40 ‘nareizigers’ in Hotel De Jonge Heertjes

Aalsmeer – Het college van B&W heeft op 24 april van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bericht ontvangen dat 40 ‘nareizigers’ (statushouders) vanaf 4 mei aanstaande onderdak krijgen in Hotel Restaurant De Jonge Heertjes aan het Raadhuisplein 16. De nareizigers die het betreft zijn vrouwen en kinderen die op dit moment nog in de noodopvang verblijven. Begeleiding in het hotel zal vanuit het COA plaatsvinden.

Het ministerie van Asiel en Migratie heeft het COA opdracht gegeven om nareizigers versneld naar hotels te brengen in de gemeente waar zij aan toegewezen zijn, nadat zij het aanmeldproces in Zevenaar hebben doorlopen. Over deze maatregel heeft het departement gemeenten separaat per brief geïnformeerd.

Nareizigers zijn statushouders die een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben waardoor ze (tijdelijk) in Nederland mogen blijven. Wettelijk zijn zij inwoners van Nederland en de gemeente waar ze uiteindelijk definitief geplaatst worden. Het gaat hier niet om opvang van asielzoekers (zonder verblijfsstatus) en er is dus geen sprake van een AZC.

De gemeente is geen partij in deze ontwikkeling en heeft alleen een rol in het bewaken van de lokale regelgeving. Het COA draagt de volledige kosten van de hotelopvang. Bij de gemeente ligt de wettelijke taak de huisvesting van statushouders vervolgens via de eigen woningvoorraad of bijvoorbeeld de HAR+ regeling over te nemen.

Het contract tussen het COA en Hotel Restaurant De Jonge Heertjes gaat in op 4 mei 2026 en loopt t/m 4 november 2026, en heeft een looptijd van zes maanden. Het college zal de eigenaar van het hotel én het COA zo spoedig mogelijk berichten dat zal worden toegezien op naleving van de lokale regelgeving waaronder de maximale verblijfstermijn van 4 maanden. Ten aanzien van permanente huisvesting zal door de gemeente worden gehandeld conform de geldende regels betreffende woningverdeling en de wettelijke taakstelling.

“Uitgangspunt is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, binnen de draagkracht van onze relatief kleine gemeente. Die draagkracht staat onder druk door de schaal van huisvesting van arbeidsmigranten en opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne”, aldus burgemeester en wethouders in een schrijven aan de gemeenteraad.