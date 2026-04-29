Argon al na een half uur klaar in Leiden

Mijdrecht/Leiden – Op bezoek bij een van de kandidaten voor de titel UVS was Argon eigenlijk al na een half uur spelen klaar. Toen stond er een 0-3 stand op het scorebord. De tweede helft ging Argon gewoon door met waar het gebleven was, er werd nog tweemaal gescoord en een paar minuten voor het eindsignaal van de prima leidende scheidsrechter Ryan Meulman kon het matig spelende UVS toch nog een doelpunt maken. Eindstand 1-5.

Drie keer raak

Op de speeldag bleek dat Yannick van Doorn niet kon spelen en ook Mike Nusse voelde zich niet fit, Jeroen Houwing nam zijn plaats in. Al in de eerste minuut zagen we een doelpoging van RitchieZinga, maar de bal scheerde over de kruising. De tegenstander voetbalde wel gemakkelijker, maar kon in aanvallend opzicht niet echt imponeren. Een schot van Tomas Tavilla werd geblokt en verder bleef de defensie van Argon attent en waren er geen echte doelpogingen. Na ruim een kwartier kwam Argon op voorsprong, een geweldig schot van Bas Schaefers vanaf zo’n 25 meter sloeg via onderkant lat achter de doellijn tegen het net, onhoudbaar voor doelman Daan Prins 0-1. Zes minuten later kon de doelman een schot van Milan Keizer niet echt onder controle krijgen, Tristan Wallet was ter plekke om in te tikken, 0-2. Vervolgens verzilverde de deze middag zeer actieve Teun Gortenmulder een inzet vanaf links door boven alles en iedereen onhoudbaar in de koppen 0-3. Roemer Buis probeerde wat terug te doen voor UVS, zijn poging zeilde over het doel. Argon kreeg ook nog een drietal mogelijkheden, Zinga zijn inzet leverde alleen een hoekschop op, Teun Gortenmulder kopte nu naast en opnieuw Zinga mikte onzuiver.

Zelfde spelbeeld

Coach John Hage van UVS bracht gelijk na rust drie nieuwe spelers in om het tij proberen te keren. Het was Argon dat toch weer de meeste doelpogingen op de mat toverde. Met nog een half uur te gaan maakte Sven Beek weer zijn opwachting en ook konden er een paar pogingen van UVS worden genoteerd. Invaller Sam van der Vlist zag zijn poging door Tobias Ravelli verijdeld worden en ook twee hoekschoppen van de gasten leverden niets op. In minuut 73 en 75 maakte Argon het af. Op aangeven van Sven beek zorgde Raoul van Wijk na en razendsnelle uitbraak voor de 0-4 en even later kon doelman Prins een schot van Zinga niet klemmen, Tristan Wallet mocht het afmaken, 0-5. Met Luc Taal, Denzel Sno en Mike Nusse ging Argon de slotfase in. Drie minuten voor het eindsignaal stond Argon toe dat Bart van der Weijden de eretreffer mocht scoren.

De volgende wedstrijd is op 9 mei, Argon tegen Foreholte.

Op de foto: Bas Schaefers opende de score. Foto: Hans van Gelderen.