Verenigingskampioenschappen bowlen spannend verlopen

Mijdrecht – Bowling Vereniging Mijdrecht heeft haar jaarlijkse verenigingskampioenschap gehouden in Mijdrecht. De voorrondes vonden plaats maandag 13 en woensdag 15 april en brachten 32 leden in actie. In duo’s speelden zij elk vijf games, met als doel een plek te bemachtigen in de finale.

Na de voorronden plaatsten 24 spelers zich voor de eindstrijd, die zondag 19 april werd gespeeld bij Bowling Mijdrecht. In de finale gingen de deelnemers individueel de baan op en speelden opnieuw vijf games. Bij de heren kwamen per klasse zes spelers in actie. In de damesklasse A streden drie deelneemsters om de podiumplaatsen, terwijl in damesklasse B twee speelsters de finale haalden. Per klasse waren er drie prijzen te verdelen.

Finaledag spannend

De finaledag kende een sportief en spannend verloop. Sommige deelnemers wisten een achterstand uit de voorrondes knap goed te maken, terwijl anderen juist hun sterke uitgangspositie wisten vast te houden. Dat leidde tot een gevarieerde eindstand in alle klassen.

In de damesklasse A ging de overwinning naar Jonne Naron, met Marjon Goudswaard op de tweede plaats en Cita Keller als derde. De winst in damesklasse B was voor Ria Klijn, gevolgd door Jenny Kruse.

Bij de heren was Kristian Cornelissen de sterkste in herenklasse A, voor Simon Langelaar en Lucas Neeleman. In herenklasse B eindigde André Meijer als eerste, met Jeffrey Kooij op plaats twee en Ramon van Goor als derde. De titel in herenklasse C ging naar Cor Havekotte, gevolgd door John Neeleman en Richard van der Vaart.

Pinfall

Op basis van de hoogste totale pinfall over voorrondes en finale werden Jonne Naron en Kristian Cornelissen uitgeroepen tot verenigingskampioenen. Zij ontvingen een wisselbeker en kwalificeerden zich voor de dag der kampioenen, die eind juni door de Nederlandse Bowling Federatie wordt georganiseerd.

Het seizoen 2025/2026 loopt inmiddels op zijn einde, maar de inschrijving voor het nieuwe seizoen is geopend. Bowling Vereniging Mijdrecht heeft maandag- en woensdagavond ruimte voor nieuwe teams. Meer informatie is te vinden op www.bvmijdrecht.nl of via info@bvmijdrecht.nl.

Op de foto: De verenigingskampioenen Jonne Naron en Kristian Cornelissen. Foto: aangeleverd.