Music in the Air (151): Gido Oude Kotte

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Dat Aalsmeer een burgemeester heeft die dichtbij of beter gezegd: midden tussen de mensen staat, is bekend. Burgemeester Gido Oude Kotte aarzelde geen moment toen hem gevraagd werd mee te doen aan de rubriek ‘Music in the Air’! “Wat leuk, ja hoor”, aldus Oude Kotte.

Wat betekent muziek voor u?

“Muziek geeft mij inspiratie, ontspanning, energie, maar ook concentratie en focus. En het heeft bijzondere betekenis bij verdrietige momenten of feest. Dus muziek is voor mij heel belangrijk en ik geniet er elke dag van.”

Bent u muzikaal en zo ja, uitte zich dat in het leren bespelen van een instrument?

“Van jongs af aan hebben mijn ouders mij opgevoed met muziek. Met name klassiek en kerkmuziek. Het begon met blokfluit als kind, en in mijn jeugdtijd cello. Als jongvolwassene was ik dirigent van het kerkkoor, zong ik in een kamerkoor en was ik ook dirigent van een kamerkoor. In de studententijd leerde ik piano spelen en klassieke gitaar. Tot mijn grote spijt heb ik dat niet doorgezet. Ik speel af en toe nog op beide, maar dan puur voor mezelf. Het is niet meer representatief voor publiek.”

Als burgemeester lijkt me niet dat op de werkkamer heel de dag de muziek aanstaat, of kan dat wel in het gemeentehuis?

“Dat kan zeker wel! Maar de AirPods zijn kwalitatief zo goed, dat dit niet te evenaren is met een box in de kamer. En de AirPods heb ik best vaak in om muziek te luisteren.”

Wat is uw muzieksmaak?

“Die is heel breed, van klavecimbel, tot kamermuziek, van Kraantje Pappie tot Kinderen voor kinderen (luisteren de kids veel). Maar ik houd niet van alles. Er moet wel een pakkende, verbeeldende melodie in zitten.”

Heeft u speciale muziek-herinneringen, bijvoorbeeld aan een bijzonder concert of anderszins een muziekmoment beleefd om nooit te vergeten?

“Een aantal. Ik zal er twee noemen. Ieder jaar voorafgaande aan kerstavond gaan we met het gezin naar de Royal Albert Hall in Londen voor de traditionele Christmas Carols. Deels wordt het opgevoerd en deels mag het publiek (5.000 man) meezingen. Een jaarlijks hoogtepunt. Maar we mochten ook een keer een concertje bezoeken in de open dak tuin in de Engelenburg in Rome. Daar gaf een klein kamerorkest en koor in het schemer van de avond uitvoering aan de Messiah. Magisch.”

Speelt muziek een rol in uw gezin en wat zou u jonge kinderen meegeven over muziek (maken)?

“Mijn kinderen hebben een heel eigen muzieksmaak. Mijn vrouw ook overigens. Maar muziek is belangrijk. Soms luisteren we voor het naar bed gaan muziek en dansen we er samen op, maar ook in de auto onderweg naar van alles en nog wat kiezen we om de beurt een nummer en luisteren we samen. Het begint met muziek luisteren, maar ook proberen melodie te maken is belangrijk. Zoals meezingen en je eigen liedjes maken. Bij ons in de kamer staat een piano waar ze altijd wat op mogen pingelen.”

In de Royal Albert Hall in Londen. (eigen foto).