Koningsspelen brengen bijna 750 kinderen in beweging

De Kwakel – Onder stralende, feestelijk Oranje-omstandigheden vonden recentelijk de Koningsspelen plaats op het sportpark van KDO aan de Vuurlijn. Bijna 750 leerlingen van basisscholen De Zon, De Springschans en De Kajuit beleefden een sportieve dag vol plezier, beweging en saamhorigheid.

Vanaf de vroege ochtend stroomde het sportpark vol met enthousiaste kinderen in sportkleding. De organisatie was in handen van gymleerkrachten Stan, Sanneke en Tim, die samen met de leerkrachten van de drie scholen een gevarieerd en uitdagend programma hadden samengesteld. Zo konden alle kinderen, van jong tot oud, actief deelnemen aan passende activiteiten.

Belang van bewegen

De Koningsspelen werden officieel geopend door wethouder Sport Jan Hazen en wethouder Onderwijs José de Robles. Zij benadrukten het belang van bewegen en samen sporten voor de fysieke én sociale ontwikkeling van kinderen. Aansluitend zorgden leerlingen uit groep 8 met een energiek optreden op het Koningsnummer ‘Ola Olé Olé’ voor een feestelijke start van de dag.

Het programma bestond uit een breed aanbod aan sport- en spelactiviteiten, waaronder dobbelsteenvoetbal, spikeball, knothockey en een kwartetloopspel. Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 was er bovendien een uitdagende survival clinic, verzorgd door survivalvereniging Over de Balk. Samenwerking stond centraal bij spellen als reuze Jenga, de lolbroekenrace en het vliegend tapijt.

Luchtkussen

Ook de jongste kinderen kwamen volop aan bod. Groepen 3 en 4 vermaakten zich op een groot luchtkussen, terwijl groepen 1 en 2 deelnamen aan een speciaal spellencircuit in de sporthal en op de schoolpleinen. Gezondheid kreeg extra aandacht door de samenwerking met Sportservice en het JOGG-programma. Mascotte Druppie maakte op speelse wijze duidelijk hoe leuk een gezonde leefstijl kan zijn. Dankzij Albert Heijn Jos van de Berg kregen alle kinderen een gezond tussendoortje.

Als feestelijke afsluiting trakteerde Mark Pekelaer, de nieuwe eigenaar van de COOP in De Kwakel, alle deelnemers op een ijsje. Met een grote glimlach keerden de kinderen huiswaarts. De Koningsspelen bij KDO waren een groot succes en benadrukten opnieuw de waarde van sport, plezier en gezondheid. Een traditie die met dit enthousiasme zeker wordt voortgezet.

Koningsspelen brachten bijna 750 kinderen in beweging. Foto: aangeleverd.