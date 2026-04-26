Bizarre wendingen van het gewone: Guido Spek op dreef

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Of het nu kwam door het lome voorjaarsweer dat veel mensen in de relax-modus bracht of juist door een heel actieve ‘doe’zaterdag; het publiek moest zaterdagavond alle zeilen bijzetten om Guido Spek bij te benen met zijn doordenk-grappen en andere slimme humoristische vondsten. KCA presenteerde met Spek de laatste cabaretavond van het seizoen.

Cultureel Café Bacchus barste figuurlijk uit zijn voegen met een uitverkocht huis. Eén ding is zeker: het publiek zat er niet ‘voor spek en bonen’ bij, de cabaretier betrok regelmatig gasten bij zijn show. Hij is daarin niet de enige en sommigen vinden het misschien ongemakkelijk, het zal je gebeuren dat je voor collega-pornoacteur versleten wordt! Toch houden dit soort kwinkslagen de aandacht er wel bij. Tot slot is een voorstelling anderhalf uur kijken en luisteren. Een pauze is er niet en dan zijn de muzikale intermezzo’s even een ‘break’. Zeker als je als publiek wordt verzocht mee te zingen. Het zijn leuke onderdelen want Spek speelt moeiteloos piano, elektrische en akoestische gitaar en mondharmonica. Op het volkomen normale ‘Waar is m’n telefoon?’ maakte hij dezelfde avond nog een nieuwe song, met hulp van de zaal. ‘Life is better when the phones are gone’. Het klonk als een klok.

Flirt op de snelweg

Guido Spek kan het gewone een bizarre wending geven. Het zorgt ervoor dat je als luisteraar op het puntje van de stoel zit om het verhaal goed te volgen en dan denkt: Waar gaat dit heen? Aan het thema ‘eenzaamheid’ hangt hij een apart verhaal op over zijn ‘flirt’ op de snelweg. “Een blonde schone in een Mini Cooper inhalen en elkaar aankijken. Dan heel langzaam gaan rijden zodat zij jou wel weer móet inhalen. Ze kijkt…niet! Nou, dan weet je dat het goed zit!” Spek laat niets onbenoemd, dickpicks, taboes over het laatste hemd dat je draagt. “Wat draag je eigenlijk als je bij de hemelpoort aankomt?” De verhalen van Spek zijn opgeleukt door veel Engelse en nieuwe taal, scheldwoorden. Net als je denkt: “Moet dat nou?” geeft hij er een draai aan. Zo gebruikte hij het ‘k-woord’ en verruilde de ‘a’ door de klinker ‘e’. “Normaal woord. Heeft alles met kaas te maken”, aldus zijn uitleg. Op het verkeerde been gezet.

Net als je denkt: Wie laat zich nu vrijwillig uitnodigen op het podium, stapt ene ‘Bente’ naar voren. Zij ging tegenover Spek zitten en liet zich uitgebreid fotograferen. De eenzijdige conversatie die hij vervolgens afstak was wederom bizar. Goed ingestudeerd en goed spel van deze Bente, die hoogstwaarschijnlijk bij de show hoort. Het publiek kwam daar echter niet achter, maar waarom zou je over alles duidelijkheid willen hebben? Misschien is dat wel waar mensen óók voor komen, tijdens een avondje cabaret: in het ongewisse blijven, op het verkeerde been gezet en geen antwoorden gekregen. Als je dáár de humor van inziet, is de avond geslaagd.Op 26 september begint het nieuwe cabaretseizoen. Meer info op: www.SKCA.nl.

Foto: Guido Spek en Bente (foto: JvdZ).