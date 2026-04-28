Basketballers Argon1 heren op weg naar kampioenwedstrijd

Mijdrecht – Het basketbal herenteam Argon 1 heeft opnieuw benadrukt waarom het tot de top van de competitie behoort. In een enerverend duel tegen Landslake Lions werd tot de laatste bal gestreden.

Geen van beide ploegen gaf zich gewonnen, wat leidde tot een wedstrijd vol lange rally’s, doordachte tactiek en spectaculaire verdedigende acties. Ondanks de hoge druk bleef Argon 1 scherp en gefocust. Dankzij sterk teamspel en mentale weerbaarheid wist het team uiteindelijk de overwinning veilig te stellen. Daarmee blijft het kampioenschap binnen handbereik.

De beslissing valt 16 mei, wanneer Argon1 het opneemt tegen VBC Akrides, eveneens een titelkandidaat. Deze wedstrijd zal bepalen wie zich tot kampioen mag kronen. De spanning loopt op, maar Argon1 heeft bewezen klaar te zijn voor het slotstuk van het seizoen. Alle ogen zijn nu gericht op die allesbeslissende wedstrijd.

Foto: aangeleverd.