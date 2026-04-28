Bevrijdingsvuur lopend naar Uithoorn

Uithoorn – In de nacht van 4 op 5 mei wordt het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen lopend naar Uithoorn gebracht. De AKU Vuurlopers nemen deel aan deze landelijke traditie en halen het vuur op tijdens de nationale viering van de bevrijding. Vervolgens leggen zij, verdeeld over vier estafettegroepen, een afstand van ongeveer 80 kilometer af. De hele nacht wordt doorgelopen met een gezamenlijk doel: het vuur van vrijheid doorgeven.

Intocht

Rond 10.00 uur arriveert het Bevrijdingsvuur in Uithoorn en wordt het bij het gemeentehuis overhandigd aan de burgemeester. Het laatste deel van de route voert vanaf het Spoorhuis in Uithoorn over de Thamerlaan. Dit gedeelte wordt afgelegd onder begeleiding van de politie en een legervoertuig, wat de intocht een officieel en plechtig karakter geeft. Inwoners die het laatste stuk willen meelopen, kunnen zich om 09.45 uur verzamelen op de parkeerplaats bij het Spoorhuis Uithoorn. Vandaaruit is het mogelijk om achter de lopers aan mee te lopen richting het gemeentehuis.

Langs de route en bij het gemeentehuis zijn inwoners welkom om de AKU Vuurlopers aan te moedigen en welkom te heten. Tussen kwart voor tien en tien uur wordt de aankomst van het Bevrijdingsvuur verwacht. Met deze gezamenlijke intocht wordt in Uithoorn stilgestaan bij vrijheid en herdenken en vieren hand in hand gebracht.

